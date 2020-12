Decoração de sala de jantar: quais móveis não podem faltar?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de dezembro de 2020.

Conheça os principais itens para compor uma bela sala de jantar.

A sala de jantar, geralmente, é um dos lugares da casa com um toque de requinte. Isso porque é onde podemos fazer as refeições e também receber os amigos para um jantar especial ou para fazer aquele belo almoço em família.

Se tem um item que não pode faltar é a mesa de jantar, tida, por muitos, como o ponto central desse ambiente. E não é para menos, já que é ao redor dela que todos vão ficar. As cadeiras também fazem parte dos móveis imprescindíveis numa sala de jantar, oferecendo conforto e sofisticação.

Há ainda outros itens que podem acrescentar personalidade e funcionalidade ao ambiente, como um aparador ou uma mini adega. Mesclando conforto e equilíbrio na hora de decorar, você vai ter uma sala de jantar mais que especial.

Como decorar uma sala de jantar?

Um ambiente onde acontece as nossas refeições. Essa poderia ser uma boa definição para a sala de jantar. Esse cômodo sempre esteve presente em casas e apartamentos grandes de modo separado, mas, atualmente, é possível encontrá-lo em espaços menores de forma conjugada com outros espaços da casa.

Essa possibilidade de divisão de um espaço entre sala de jantar e de estar, por exemplo, é bem interessante, já que é possível criar uma composição de dois ambientes separados, por exemplo, por um armário ou pelo próprio sofá.

Agora existem alguns itens que não podem faltar quando o assunto é a sala de jantar. Veja os principais.

Mesa de jantar

A “menina dos olhos” de uma sala de jantar, sem sombra de dúvidas, é a mesa. Essa peça deve ficar bem posicionada, de acordo com o formato do local. Antes de comprar uma, porém, tenha uma noção clara das medidas do recinto. Certifique-se que há um espaço de 70 a 90 cm entre a mesa e os demais móveis e paredes.

Há mesas de vários modelos, formatos e tamanhos. As retangulares e ovais são mais indicadas para quem tem mais espaço, porque podem abrigar mais assentos sem apertos. Já as quadradas e redondas são mais indicadas para ambientes menores, dando um ar de mais proximidade.

Cadeiras

Não dá para falar de mesa sem falar de cadeiras, não é mesmo? No entanto, a composição de uma mesa permite uma possibilidade infinita no quesito cadeira. Obviamente, é preciso que haja um ponto em comum com a mesa, como a cor, o material ou mesmo o formato.

Ainda assim, é possível inovar colocando cadeiras de cores diferentes em composição com uma mesa neutra ou uma mesa de vidro com cadeiras clássicas, por exemplo. Não se esqueça, porém, de optar sempre por modelos confortáveis e adaptados ao tamanho do seu espaço.

Luminária pendente

Se tem um item que dá um upgrade numa sala de jantar é a tal luminária pendente. Os modelos são os mais diversos e a escolha vai depender exclusivamente do estilo que você quer para sua sala.

Existem modelos mais clássicos, como os de cristais, os mais industriais, com a lâmpada à mostra e formato geométrico, e luminárias com formato arredondado ou quadrado, no estilo oriental.

Aparador ou buffet

Para deixar a mesa mais livre durante o jantar ou almoço, a solução mais indicada é abrigar os itens extras, como garrafas, talheres especiais, taças e louças em aparadores ou balcão buffet.

Eles são interessantes para deixar tudo mais acessível na hora de servir a comida, sem perder a organização do espaço.

Armário

Quem possui uma coleção maior de louças, copos e taças deve investir em um armário. Há modelos dos mais diversos que atendem a todos os gostos e ambientes.

Os abertos, sem portas, são indicados para lugares mais despojados, sem perder a beleza. Os fechados tendem a dar um ar mais classudo ao espaço. Os de vidro, por exemplo, dão uma elegância extra para qualquer sala de jantar.

Mini adega

Um último item bem interessante para quem é apaixonado por vinhos e espumantes é a mini adega. É uma opção para deixar sua bebida pronta para ser servida na hora do jantar.

Os modelos eletrônicos permitem que as bebidas fiquem na temperatura ideal. Mas se o que você quer é apenas organizar direito suas garrafas, os modelos em formato de aparador, feitos em madeira (como um pequeno armário) ou de inox.