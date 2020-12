Os melhores materiais para sua poltrona

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de dezembro de 2020.

Conheça os principais gêneros de tecidos usados para esse tipo de revestimento.

Seja na sala de estar, no quarto, escritório ou até mesmo na varanda, ter uma boa poltrona traz um conforto extra para o espaço onde ela está localizada, isso sem falar da sofisticação, a depender do modelo e do material.

Quem pretende adquirir um móvel desse tipo ou ainda mudar o forro da poltrona, no entanto, precisa conhecer melhor os principais tecidos e materiais usados, a exemplo do revestimento de couro natural ou sintético, suede e sarja.

Vale lembrar que o tipo de ambiente — sala de estar, escritório ou varanda —, qual o uso e a disponibilidade financeira são os principais fatores para escolher os materiais e tecidos da sua poltrona.

A poltrona ideal para cada ambiente

Quando se ouve a palavra poltrona, provavelmente, as primeiras imagens que vêm à nossa mente são daqueles modelos reclináveis, conhecidos como “cadeira do papai”, ou o clássico de couro com acabamento em capitonê, muito presente nas casas de nossos avós.

Esse tipo de móvel é super usado nas salas de estar ou de visitas, sendo uma cadeira mais confortável e com apenas um assento. Porém, não é apenas nesses ambientes que as poltronas podem estar dentro de uma casa.

No quarto do bebê é muito comum a presença de poltronas usadas durante a amamentação, por exemplo. Em escritórios, um belo modelo serve para dar mais conforto na hora da leitura. Na varanda, um conjunto delas oferece um conforto extra para ver o pôr do sol ou apreciar o amanhecer.

Seja onde for, as poltronas são móveis que já não se restringem ao espaço da sala, por isso mesmo, precisam de cuidados para manter sua beleza e conforto. Por essa razão, considere onde elas vão ficar, se receberão luminosidade ao longo do dia, o quanto serão usadas para avaliar o melhor material da sua poltrona.

Analisando esses aspectos fica muito mais fácil escolher o material mais adequado para forrar a sua poltrona ou mesmo na hora de comprar uma nova.

Tipos de material e tecido para poltronas

Couro

Um dos tecidos mais antigos da história da humanidade, o couro animal é ainda muito usado como revestimento de sofás e poltronas. O maior benefício é sua durabilidade ilimitada (desde que seja devidamente cuidado), mas o preço é bem salgado.

Couro sintético

Como o próprio nome já diz, o couro sintético é um material artificial que reproduz a aparência e o toque do couro de verdade. Esse material é bem mais barato, porém, com uma qualidade bem inferior ao original. O ideal é saber se a marca é de qualidade antes de comprar para sua poltrona.

Chenille

Um tecido de um excelente custo-benefício é o chenille. Por ser resistente e macio ao mesmo tempo, ele é muito usado em ambientes de uso contínuo como sala de estar. Mas não é muito indicado para quem tem animais peludos e é alérgico, pois o material tende a acumular mais sujeira que os demais.

Lona

Se você quer economia, a lona pode ser uma excelente alternativa exatamente por ser bem mais barata. Ela é um material bem resistente e pode ser usada em ambientes externos, além de ser impermeável e oferecer praticidade na hora da limpeza.

Jacquard

Sinônimo de luxo, o jacquard é uma opção para quem está disposto a investir um bom dinheiro para ter a poltrona dos sonhos. Ele é super resistente e fácil de limpar, além de não acumular muita poeira. Ponto para os alérgicos de plantão.

Sarja

Quem tem crianças e animais domésticos ficará encantado com os benefícios da sarja. Esse gênero de tecido, além de maleável, é resistente e não absorve tanto a sujeira. Isso sem falar que a sarja traz uma sensação extra de conforto e elegância para qualquer ambiente.

Suede

Outro material que é sinônimo de excelente custo-benefício é o suede, uma camurça sintética super confortável e de fácil manejo para limpar. No entanto, é um tecido que precisa ser impermeabilizado, já que o contato com líquidos pode acabar causando manchas definitivas.