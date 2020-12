Celebrar o Natal é também ajudar as famílias mais vulneráveis que sofrem com os efeitos da pandemia do novo coronavírus

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de dezembro de 2020.

A fome voltou a crescer no Brasil, segundo a “Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018: Análise da Segurança Alimentar no Brasil”, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada em 17/9/2020. De acordo com o documento, em cinco anos (2013-2018), cresceu em 3 milhões o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. Mais de 10,3 milhões de brasileiros vivem esse drama e quase 50% dos famintos estão na região Nordeste. Além disso, metade das crianças no país com até 5 anos de idade tem restrição no acesso à alimentação de qualidade.

Com a pandemia do novo coronavírus, essa situação tende a se agravar mais ainda. Por isso, a Solidariedade tem sido fundamental para ajudar a amenizar a situação de muitas dessas famílias brasileiras, principalmente neste período de tantas incertezas.

Celebre o Natal ajudando uma família

Além do trabalho diário que realiza em suas 82 unidades de atendimento, a Legião da Boa Vontade (LBV) promove diversas campanhas em socorro às populações em risco alimentar. A LBV entregou de março a outubro, de forma organizada, mais de dois milhões de quilos em doações, a exemplo de itens essenciais (alimentos perecíveis e não perecíveis e material de higiene e limpeza), o que tem ajudado a garantir a alimentação na mesa de muitas famílias que sofrem com o desemprego, a falta de renda, a escassez de alimentos, as estiagens, entre outros desafios.

A solidariedade de todos é fundamental para a continuidade desse trabalho humanitário. Por isso, neste Natal, a Legião da Boa Vontade intensifica sua ação com a entrega de mais de 50 mil cestas de alimentos e 50 mil kits de limpeza para famílias em situação de vulnerabilidade social em 175 cidades brasileiras, por meio de sua tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia! O objetivo é beneficiar as famílias atendidas nos serviços e programas socioeducacionais da Instituição e também as assistidas por organizações parceiras assessoradas pela LBV, proporcionando a elas um Natal digno e sem fome.

Itens que você pode doar

Arroz, feijão, óleo, açúcar, café, leite em pó, macarrão, farinha de mandioca, canjiquinha, fubá, farinha de trigo, farinha de milho, extrato de tomate, salsicha e sardinha enlatadas e sal; e ainda água sanitária, sabão em barra e detergente.

Doações de qualquer valor podem ser feitas pelo site www.lbv.org.br ou pelo telefone 0800 055 50 99. Já as doações de alimentos podem ser entregues nas unidades da LBV mais próxima de sua casa (consulte: www.lbv.org/enderecos). Acompanhe as ações realizadas pela Legião da Boa Vontade nas redes sociais, pelo endereço @LBVBrasil no Facebook, no Instagram e no YouTube.

Legião da Boa Vontade (LBV) em Montes Claros

Endereço: Rua Nicarágua, 205 – Bairro Independência

Montes Claros / Minas Gerais

Telefone: (38) 3221-0636



Pagina web/ Doações: CLIQUE AQUI