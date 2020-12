O novo limite vale para empréstimos concedidos até o dia 31 de dezembro deste ano. A MP foi publicada no Diário Oficial da União. Atualmente, os segurados do INSS podem comprometer com consignados até 30% do valor do benefício e mais 5% com cartão de crédito, totalizando 35%. Com a medida o governo espera aumentar a oferta de crédito na economia em um momento de emergência, beneficiando o consumo de final de ano.

