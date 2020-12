Você está planejando uma noite de cinema? Veja o que não pode faltar

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de dezembro de 2020.

Saiba o que é indispensável para que a sua noite de cinema em casa seja perfeita.

Devido à grande quantidade de serviços de streaming disponíveis atualmente, cada vez mais pessoas estão deixando o cinema tradicional de lado e optando por transformar a sala de casa em uma verdadeira sessão de filmes.

No entanto, para deixar o ambiente com cara de cinema, além de ser necessário possuir uma TV com imagem definida e som de qualidade, é preciso pensar no conforto e abusar da criatividade, apostando em alguns itens diferentes, como uma almofada de pipoca estampada, por exemplo.

Portanto, se você é daqueles que gosta de reunir a família ou os amigos em casa para assistir a um filme, veja, a seguir, o que não pode faltar na sua noite de cinema.

Planejamento

Um bom planejamento é essencial para que a sua noite de cinema seja um sucesso.

Como sempre há a possibilidade de alguém acabar esquecendo, uma boa dica é criar um grupo no WhatsApp com todos os convidados, divulgando todas as informações sobre o evento.

Assim, todos ficarão por dentro do dia e do horário da sessão, evitando que alguém não compareça por esquecimento.

Conforto

Para que tudo ocorra bem, é preciso ter muito conforto. O ideal é sempre acomodar todos em um sofá supermacio e confortável, porém, se o móvel da sua casa não acolher todos os convidados, também não há problema.

Isso porque basta improvisar e inovar um pouco que tudo dará certo. Uma boa opção é cobrir o chão da sala com um tapete bem macio e espalhar várias almofadas por cima dele. Certamente, isso ajudará bastante na hora de acomodar todos.

Como, normalmente, a noite de cinema é reservada para a família e os amigos, ou seja, pessoas mais íntimas, ninguém vai se importar muito de não sentar em um sofá.

Comidinhas

Entre as vantagens do cinema caseiro, está o fato de poder abusar das comidinhas tradicionais e gostosas, pois, aqui, não há nenhuma restrição, diferentemente das sessões pagas.

Além da boa e velha pipoca com refrigerante, que não pode faltar durante a exibição do filme, vale a pena investir em outros petiscos e guloseimas, antes e depois do conteúdo ir para a tela.

Para que tudo seja mais prático, o ideal é escolher opções de comidas que dispensem o uso de pratos e talheres, como, por exemplo, salgadinhos, jujubas e batatas chips.

Ambientação

Uma boa ambientação é imprescindível para que a noite de cinema seja incrível, pois, com ela, você e seus amigos podem mergulhar por inteiro na história.

Para garantir aquele escurinho digno de uma sessão de filme e evitar qualquer entrada de luz, uma boa opção é colocar persianas ou cortinas blackout na janela.

Caso tenha um home theater, use e abuse sem medo do equipamento porque, se ele estiver no volume ideal, também vai ajudar bastante na ambientação, fazendo com que você e todos os convidados se sintam no filme.

Concordância

Para que tudo ocorra de forma harmoniosa, é importante que o filme exibido tenha a aprovação de todos. Afinal, não é nada legal ser forçado a ver algo que cause desagrado, por isso, é fundamental que todos possam opinar na hora da escolha da produção cinematográfica.

Portanto, para evitar qualquer tipo de problema, a melhor maneira é fazer uma votação. Por exemplo: escolha filmes com gêneros bem distintos, como suspense, terror, comédia, romance e ação, pedindo para todos votarem.

Assim, os filmes que tiverem o maior número de votos serão exibidos. Essa é uma maneira bem divertida e democrática de todos assistirem a um conteúdo legal.