* Por: Jornal Montes Claros - 5 de janeiro de 2021.

Coluna do Pe. Ezequiel Dal Pozzo – Afirme o que quer pela autossugestão

A sua abundância começa na sua mente. Plantar boas sementes no terreno de sua mente é fundamental. Dali nascerão os frutos. É fato seguro que você é capaz de acreditar em qualquer ideia que você alimente em sua mente, independente de ser verdadeira ou falsa. Se você repetir para você muitas vezes “eu tenho saúde e minha vida é abundante”, você passa a acreditar e a receber isso. Mas, se afirmar “eu estou sempre doente e minha vida é sempre muito difícil”, você grava essa ideia no subconsciente e assim não sairá dessa situação. A grande maioria das pessoas vive mal porque pensa mal.

Nós somos aquilo que permitimos os nossos pensamentos dominantes abrigar. O pensamento é como uma semente que germina e produzirá muitos frutos da mesma espécie. O pensamento ligado a uma emoção, contém uma força “magnética” para desencadear outros pensamentos e, consequentemente, produzir a realidade. A vibração que o meu pensamento produz, atrai outras vibrações equivalentes. Se emitir negatividade, atraio negatividade, e se emitir abundância, atraio abundância. A vida é tão inteligente que atrai exatamente o que quero e penso.

Acreditar que você vai alcançar o que deseja é fundamental. A abundância, a saúde, a Paz e o dinheiro estão limitados a sua mente, ao seu pensamento. A fé remove as limitações. O universo é abundante e te oferece mais do que você pede. Você pode plantar na sua mente a ideia que quiser, através da repetição, da autossugestão. Somente precisa perseverar e ter paciência. Quando sente que o pensamento está cansado, você para alguns dias, descansa, e depois retoma até ter clareza de que a ideia que você quer já está na sua mente. Na medida em que você repete muitas vezes, isso fica gravado no seu subconsciente. É por isso que você precisa definir claramente o seu propósito de vida, redigi-lo claramente e de forma sintética e repeti-lo sempre, todos os dias, quantas vezes puder e gravá-lo em sua mente. Os estudos mostram que dias são suficientes para gravarmos uma nova ideia em nossa mente. Repita de forma audível ou no silêncio, mas colocando emoção, fazendo vibrar em você essa ideia. Essa vibração alcançará seu subconsciente e esse trabalhará para que essa ideia se torne realidade. Tudo aquilo que vivemos e nos acontece, primeiro foi uma ideia dentro de nós, embora nem sempre percebemos.

Através da repetição você se sugestiona à transformação. Por isso, é fundamental você perceber todas as influências negativas, crenças limitantes, imagens de medo que existem em você, e trocar pela coragem, pela decisão e positividade. Claro que isso não acontece num dia. A vida é uma construção paciente. Como você pode ter gravado no seu subconsciente a ideia de que “eu não sou capaz, sou burro e lento”, pela influência de sua família, amigos e colegas é preciso mudar essa ideia em você, e para isso, necessita de empenho, tempo e paciência. É possível mudar, mas a gente não modifica num dia, uma ideia de anos. Você pode muito, pode mudar seu destino e seu jeito de ver, mas precisa ir conhecendo o funcionamento da mente e persistir no caminho da mudança. Quando a confiança na mudança cai, você deixa um dia e outro passar e retoma o caminho. A sua falta de confiança pode ser superada pelo seu empenho.

Se você repetir “dia a dia estou sempre melhor e me sinto feliz”, isso vai, aos poucos, mudando sua percepção da vida. Ocorre, que não basta repetir, é preciso colocar emoção, vibração, energia e força, naquilo que diz. Você precisará encontrar um jeito e lugar adequado para fazer isso. Dá para fazer como se estivesse gritando, mas estando em silêncio no seu quarto, no trabalho, no carro. O que importa é não só repetir, mas colocar força e emoção ao fazer isso, pois o subconsciente grava mais facilmente. Num espírito de fé absoluta, o subconsciente aceita qualquer ordem que lhe seja dada.

Estabeleça o propósito, em frases simples, escreva e repita. Quando esse propósito, esses pensamentos, se tornam equipamento de trabalho de sua mente subconsciente, você começará a perceber as mudanças em sua vida. Através das frases você alcançará o seu objetivo. Tornar a sua vida feliz, abundante e saudável, depende de você. Repita para o seu subconsciente o seu objetivo. Transforme o seu sonho em obsessão constante, repetindo em voz alta o que pretende alcançar. Insista e não desista. Descansar você pode, mas não pode desistir do caminho. (Do Livro EU REALIZO MEUS OBJETIVO, de Pe. Ezequiel).

Padre Ezequiel Dal Pozzo é sacerdote da Diocese de Caxias do Sul (RS). Cantor e compositor, lidera o Projeto Despertai para o Amor, de evangelização através da música e dos meios de comunicação. Já lançou 5 CDS e 1 DVD e roda o Brasil com shows musicais, palestras, missas e pregações. Apresenta diariamente a reflexão Despertai para o Amor em mais de 140 rádios de 19 Estados do Brasil e o programa semanal Despertai para o Amor na TV Evangelizar e na TV Nazaré. É editor da Revista Despertai para o amor de circulação trimestral e autor do livro“Beber na fonte do amor: como a misericórdia humaniza e traz verdadeira alegria”(Edições Loyola).