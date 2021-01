Montes Claros – Motorista fica ferido em capotamento próximo ao entroncamento como anel rodoviário

Montes Claros – Na manhã desta quarta-feira (06/01), por volta das 06h28min, duas guarnições do Corpo de Bombeiros, sendo uma de Salvamento e outra de Comando de Àrea, totalizando 05 militares, deslocaram até a BR 251, próximo ao entroncamento como anel rodoviário, a fim de realizar atendimento em uma ocorrência de capotamento de veículo as margens da rodovia com uma vítima retida no interior do automóvel.

De acordo com as informações, o veículo Ford Ka, placa de Montes Claros, transitava pela via com 01 ocupantes, quando veio a perder o controle do veículo e capotar as margens da rodovia.

Com o impacto a vítima sofreu ferimentos e fraturas diversas. A guarnição do Corpo de Bombeiros com o apoio da equipe do SAMU retiraram a vítima do interior do veículo, que posteriormente foi repassada para a USA-SAMU de Montes Claros que transportou a vítima até o Pronto Socorro do Hospital Santa Casa.

A Polícia Rodoviária Federal compareceu no local