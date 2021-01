Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de janeiro de 2021.

Norte de Minas – IFNMG publica edital de processo para 1.784 vagas em cursos técnicos gratuitos

Norte de Minas – O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) publicou editais do processo para 1.784 em cursos técnicos gratuitos. As vagas são para os campi de Almenara, Araçuaí, Arinos, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas e Teófilo Otoni.

Segundo o IFNMG, os cursos são nas modalidades integrado e concomitante/subsequente ao ensino médio. O prazo para inscrições começa na próxima sexta-feira (15) e vai até 28 de fevereiro. Para se inscrever é preciso preencher um formulário eletrônico, com dados, opção de curso e documentos exigidos.

O IFNMG destaca ainda que não realizará prova de seleção por conta da pandemia. Os candidatos serão escolhidos por desempenho escolar e séries de acordo com o curso escolhido. O resultado final do processo deve ser divulgado em 12 de março, a matrícula está prevista para o dia 15 do mesmo mês.