* Por: Jornal Montes Claros - 15 de janeiro de 2021.

Levando o “cachorro” para passear! Mulher é vista passeando com marido em coleira para burlar toque de recolher

Quando a gente acha que já viu de tudo, o mundo prova o contrário e nos surpreende com mais situações bizarras. Dessa vez, uma mulher apareceu caminhando pelas ruas de Sherbrooke, no Canadá, com seu marido na coleira, como um cão. Momento estranho e um pouco constrangedor para quem viu a cena.

A intenção da mulher era burlar o toque de recolher decretado na cidade de Quebec por conta da pandemia de Covid-19. As autoridades da cidade liberam a saída de casa, entre 20h e 5h, apenas para questões específicas, como compra de remédios e passeio com animais de estimação.

A ocorrência do caso, que gerou multa de R$ 6.300 ao casal, foi feita por uma patrulha que avistou a cena enquanto passava pelo local. Ao ser questionada por um policial, a mulher, de 24 anos, apontou para o marido, de 40, e disse estar apenas levando seu cachorro pra dar uma volta. Na posição de pet, o homem não retrucou.

Uma relação estranha entre marido e mulher, né?