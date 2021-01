Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de janeiro de 2021.

Após roubar tanque de guerra, homem bate em carro e invade loja para roubar garrafa de vinho

Um homem russo, da cidade de Apatity, roubou um tanque de guerra, colidiu com um carro e entrou em uma loja para roubar uma garrafa de vinho. O veículo blindado foi furtado durante um treinamento automobilístico que era realizado na região. Após o roubo, o rapaz, de cerca de 20 anos, adentrou em uma floresta e colidiu com um outro veículo que estava estacionado próximo à loja de conveniência. Não satisfeito, continuou dirigindo até colidir com a fachada da loja.

Após a confusão, o jovem aproveitou para roubar um garrafa de vinho, uma vez que a loja não tinha permissão para vender bebida alcóolicas pela amanhã. A polícia prendeu o rapaz, que não resistiu à prisão. O caso será investigado.