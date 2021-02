Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de fevereiro de 2021.

Coluna do Pe. Ezequiel Dal Pozzo – O amor é remédio de cura

Todos nós buscamos o amor. Desejamos amar e ser amados. Por que então as pessoas ficam tão feridas pelo amor? Não é possível arrancar em nós o desejo de amor. Ele está arraigado no coração humano. Quando uma pessoa fica enamorada por outra, de alguma forma, ela fica enfeitiçada. Passa a ver a outra pessoa como a mais perfeita. Tudo no outro parece lindo. É a experiência do amor paixão que se manifesta em desejo pela outra pessoa.

Sem amor a vida seria essencialmente pobre. O ser humano não faz experiência de plenitude sem o amor. Porém, sabemos que a experiência do amor também pode escorrer pelos dedos. Nem tudo é somente reluzente quando falamos de amor. Ele pode provocar ferimentos profundos. O amor traz consigo também doses de verdadeiro sofrimento. Isso, porém, não depõe contra o amor. O que precisamos é cuidar para que o amor não se transforme em caos e dor, ou seja, cuidarmos para que ele dure, se fortaleça e purifique.

O amor não deve ser confundido com o sentimento. O sentimento é uma experiência mais superficial, menos comprometida e facilmente passageira. Tenho sentimento por aquela pessoa. Sinto sua presença como agradável e prazerosa. Essa experiência, presente em muitos relacionamentos, se demonstra mais imediata e descomprometida. É o encantamento que pode passar se não se transformar em amor comprometido. O amor é diferente. Quando eu amo alguém, me comprometo com essa pessoa. Quero permanecer com ela. Minha atitude é de entrega e ao mesmo tempo quero que essa pessoa, acima de tudo, seja feliz. Estou comprometido com ela intensamente. Por isso, o amor de enamoramento precisa ser transformado em amor compromisso. Se isso não acontecer, o encantamento passa.

Essa transformação do amor implica em aceitar a outra pessoa como ela é. Muitas vezes, nós, sobrepomos às outras pessoas as nossas próprias imagens. Ao invés de amarmos a pessoa, amamos a imagem que dela fizemos através de nossa projeção. Não estou vendo a outra pessoa e sim a imagem que eu fiz dela. Essa imagem é construída especialmente no enamoramento. O amor, porém, ama a outra pessoa com ela é, com acertos e erros, com qualidades e defeitos. O amor é mais consciente e realista, e é ele que nos faz transpor obstáculos. A psicologia comprova, que em muitos casos, a pessoa ama mais a imagem que ela fez da outra pessoa do que aquilo que ela realmente é.

Amar a outra pessoa como ela é não é fácil. É preciso renunciar a todas as ilusões que fizemos a respeito dela. Ainda, amar é acolher a outra pessoa não somente naquilo que ela tem de maravilhoso, mas naquilo que ela tem de pequeno, feio e medíocre. E é exatamente o tempo que vai revelando isso. O amor de encantamento tende a não perceber isso. O amor não é felicidade sem fim e não existe amor sem sofrimento. Contudo, o amor acolhe a outra pessoa em toda a sua realidade. O amor pode ferir, mas também é o melhor remédio de cura. Ele não é uma alegria eterna, imune ao sofrimento. Porém, somente ele pode abrir caminho para uma verdadeira e duradoura felicidade.

Padre Ezequiel Dal Pozzo é sacerdote da Diocese de Caxias do Sul (RS). Cantor e compositor, lidera o Projeto Despertai para o Amor, de evangelização através da música e dos meios de comunicação. Já lançou 5 CDS e 1 DVD e roda o Brasil com shows musicais, palestras, missas e pregações. Apresenta diariamente a reflexão Despertai para o Amor em mais de 140 rádios de 19 Estados do Brasil e o programa semanal Despertai para o Amor na TV Evangelizar e na TV Nazaré. É editor da Revista Despertai para o amor de circulação trimestral e autor do livro“Beber na fonte do amor: como a misericórdia humaniza e traz verdadeira alegria”(Edições Loyola).