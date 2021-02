Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – ROTARY comemora 116 anos de pessoas em ação

Montes Claros – No próximo dia 23 de fevereiro, o Rotary Internacional, uma rede mundial de líderes profissionais voluntários que realiza projetos sociais na comunidade, comemora 116 anos. Em Montes Claros, desde a fundação do primeiro clube em 1926, o Rotary não para de crescer.

Já são 8 Rotary Clubs, formando uma das comunidades mais entusiastas do Distrito 4760, Formado por 84 municípios em Minas Gerais, incluindo a capital do estado.

Uma das organizações sem fins lucrativos mais antiga e com maior capilaridade no mundo, mais de 1,2 milhões de voluntários organizados em aproximadamente 35.000 clubs em 200 países e regiões geográficas do mundo. No Brasil mais de 2 mil clubes realizam um trabalho que gera impacto positivo tanto em nível internacional quanto local.

São pessoas em ação, que desenvolvem projetos que visam ampliar o impacto local e global.

Nas seguintes áreas:

Promoção da paz

Combate a doenças

Fornecimento de água limpa

Saúde de mães e filhos

Apoio à educação

Desenvolvimento econômico

Proteção ao meio ambiente

HISTÓRIA DO ROTARY

O primeiro Rotary Club foi fundado em Chicago, nos EUA, em 1905, pelo advogado Paul Percy Harris e mais três homens de negócios, o engenheiro Gustav Loerh, o alfaiate Hiran Shorey e o comerciante Silvester Schiele. Eles almejavam, inicialmente, que profissionais de diferentes setores pudessem compartilhar ideias e fazer amizades duradouras.

Com o tempo, o Rotary ampliou gradativamente seu alcance e visão, promovendo uma campanha mundial de erradicação da poliomielite (paralisia infantil). A instituição, que é patrocinada exclusivamente por doações, acumula um longo histórico de trabalhos sociais, suprindo necessidades de comunidades em todo o mundo.

O objetivo da instituição é estimular o ideal de servir como base de todo empreendimento digno, unindo voluntários na prestação de serviços humanitários, promovendo valores éticos e a paz internacional.

O ROTARY chegou em Montes Claros em 7 de julho de 1926, quando no Brasil existiam apenas dois Rotary Clubs, um em Santos –SP e outro no Rio de Janeiro. A iniciativa coube ao farmacêutico Antônio Augusto Teixeira, que em visita ao Rotary Club de Chicago nos Estados Unidos ficara entusiasmado com o novo jeito de reunir daqueles homens de bem.

Montes Claros, naquela época, no dizer de Luiz de Paula, era uma cidade de 15 mil habitantes, enclausurada no alto sertão mineiro, dedicando-se a uma agricultura rudimentar, cujos produtos eram transportados em carros de bois e lombo de animais. e uma pecuária de corte ainda de pequena expressão.

Nesta primeira fase o Rotary não prosperou. a segunda fase aconteceu em 31 de dezembro de 1945 sob a batuta dos saudosos Hermes de Paula, Levy Lafetá e Antônio Moreira César, que indicaram para primeiro presidente do clube, em justa homenagem, o farmacêutico e fazendeiro Antônio Augusto Teixeira, conhecido como Niquinho Teixeira.

A atuação do Rotary ao longo da história é tamanha que o escritor Wanderlino Arruda não exagera quando afirma que em Montes Claros “tudo, ou quase tudo, de progresso de várias décadas em Montes Claros, ou foi feita pelo Rotary, ou por rotarianos.

O Rotary Montes Claros foi o pioneiro e desde a sua criação outros 8 clubes já foram fundados: Rotary Montes Claros Norte, Rotary Montes Claros São Luiz, Rotary Montes Claros Leste, Rotary Montes Claros Sul, Rotary Montes Claros Oeste, Rotary Montes Claros União, Rotary Montes Claros liberdade, Rotary Montes Claros Madre Tereza de Calcutá. Juntos, formam uma das comunidades mais entusiastas de Rotary e do ideal de servir no distrito 4760.