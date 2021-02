Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2021.

Coluna do Pe. Ezequiel Dal Pozzo – Pequenas atitudes fortalecem o amor

A vida precisa de relacionamentos. Quem se isolar vai matando a vida. Somos feitos para o encontro e não para o isolamento. O casamento também é relacionamento. O jeito como a pessoa age vai fortalecendo ou não a relação. É muito importante perceber-se no jeito de proceder, de agir, de tratar o outro. No casamento, parece que valem as coisas simples. Os pequenos gestos que expressam amor e carinho, uns pelos outros, aqueles que demostram preocupação e atenção, esses parecem ser muito importantes para manter o relacionamento. Gestos que fazem a pessoa dizer no seu coração: “ele se lembrou de mim”. “Nesse presente, ela lembrou daquilo que eu gosto”. No relacionamento é importante cada um perceber-se único e valorizado. Demostrar parceria nas atividades. É importante que em algum momento eu sacrifique alguns dos meus gostos para valorizar o gosto do outro. Não gosto muito de futebol, mas pela alegria dele, hoje, vou ao estádio junto. Não gosto de shopping, mas hoje vou lá com minha esposa, porque para ela é importante. Ainda, o relacionamento deve ter espaços de liberdade. Cada um pode ter os seus momentos com as pessoas que gosta e também com atividades ou ambientes em que prefere estar. Essa liberdade deve estar sustentada pela confiança.

Quando os gostos de cada um entram em permanente tensão, com o tempo as coisas podem complicar. As pequenas atitudes positivas somadas fortalecem o amor e mantém o relacionamento vivo. E as pequenas atitudes negativas, de cobrança, de crítica ou desatenção, quando somadas vão envenenando os relacionamentos.

Diante disso, cada um deve perceber o que faz para fortalecer o amor de suas relações. Quais as minhas atitudes? Estou realmente certo em meu proceder? Sei valorizar o outro, suas qualidades, sei corresponder aos seus gostos, sei agradar ou isso só acontecia lá no início? Pensemos bem. O amor é fortalecido ou se extingue pelo jeito como nos relacionamos.

Padre Ezequiel Dal Pozzo é sacerdote da Diocese de Caxias do Sul (RS). Cantor e compositor, lidera o Projeto Despertai para o Amor, de evangelização através da música e dos meios de comunicação. Já lançou 5 CDS e 1 DVD e roda o Brasil com shows musicais, palestras, missas e pregações. Apresenta diariamente a reflexão Despertai para o Amor em mais de 140 rádios de 19 Estados do Brasil e o programa semanal Despertai para o Amor na TV Evangelizar e na TV Nazaré. É editor da Revista Despertai para o amor de circulação trimestral e autor do livro“Beber na fonte do amor: como a misericórdia humaniza e traz verdadeira alegria”(Edições Loyola).