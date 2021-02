Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de fevereiro de 2021.

PUC Minas com inscrições abertas para a pós-graduação lato sensu online

Em oferta desde o semestre passado, a Pós Online do IEC PUC Minas foi criada para suprir as demandas do início da pandemia, e está com inscrições abertas . Nesta campanha, são mais de 150 ofertas realizadas com o que há de melhor da tecnologia remota e do modelo presencial. Assim, as atividades acadêmicas acontecem em um ambiente digital, com aulas predominantemente online com dia e hora marcados, como no modelo presencial. Ofertadas ao vivo, elas têm interação instantânea entre aluno e professor. Além disso, o aluno terá acesso a disciplinas com aulas gravadas para estudar quando quiser e de onde estiver. A pós online conta também com três encontros presenciais, em Belo Horizonte, ao longo de toda a oferta.

As inscrições devem ser feitas pela internet no www.pucminas.br/pos.

Pós-graduação a distância PUC Minas Virtual

Na modalidade totalmente a distância, a PUC Minas Virtual também oferece vagas para a pós-graduação lato sensu, caracterizadas por cursos voltados para aqueles que precisam ou preferem manejar seu tempo com a liberdade que as aulas previamente gravadas oferecem. Serão ofertados mais de 70 cursos nas áreas de Comunicação, Economia, Educação, Direito, Engenharia, Gestão, Letras, Meio Ambiente, Tecnologia da Informação e Saúde. Os cursos possuem em média carga horária de 360 horas, com exceção dos cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho (614 horas), Higiene Ocupacional e Perícias (438 horas) e Engenharia de Prevenção Contra Incêndio (432 horas). O material didático é todo online e as provas e a defesa do TCC realizadas pela Internet. A confirmação dos cursos será até o dia 01/03/2021 e o aluno terá acesso às aulas no dia 15 de março de 2021. As inscrições são gratuitas e acontecem entre os dias 01 de dezembro ao dia 3 de março, no www.pucminas.br/pucvirtual.

Financiamento de 48x

Em virtude do contexto de pandemia e prevendo suas consequências, o IEC PUC Minas viabiliza duas formas de financiamento. A parceria com a Intersector – Incentivo à Educação, oferece a opção de financiamento em até 48x. Além disso, é possível começar a estudar em março e iniciar o pagamento das parcelas apenas três meses depois. Já no programa da Universidade, as condições de financiamento variam de acordo com o curso, mas podem chegar a até 26x. Para saber mais sobre financiamento, acesse.

SERVIÇO:

Inscrições abertas para cursos de pós-graduação IEC PUC Minas (presencial e pós online)

Inscrições pelo site: www.pucminas.br/pos | Mais informações: (31) 3319-4444.

Inscrições abertas para cursos de pós-graduação a distância da PUC Minas Virtual

Inscrições pelo site: www.pucminas.br/virtual | Mais informações: (31) 3319-4444.