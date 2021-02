Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de fevereiro de 2021.

Jornal Montes Claros recebe Certificado de Qualidade 2021

Montes Claros – Com muita honra compartilhamos que o JORNAL MONTES CLAROS recebeu o Selo de Qualidade da empresa Previlege, de Cascavel (PR). A empresa Previlege, atesta o padrão de Serviços Prestados e do atendimento no Terceiro Setor. O Selo é uma iniciativa da empresa Previlege, que tem o objetivo de garantir padrões verificáveis de qualidade das empresas.

Agradecemos a todos nossos leitores pela confiança e credibilidade depositada em nossa empresa, pois sabemos que todos os méritos para nós concedidos são graças a vocês LEITORES!!! A equipe do JORNAL MONTES CLAROS agradece! – Recebimento do prêmio concedido pela empresa Previlege.

Confira a baixo os índices de satisfação de nossos leitores.

Entre os dias 11 a 15 de Janeiro, a Previlege realizou pesquisa de opinião em Montes Claros por amostragem estratégica de sexo, idade, escolaridade e bairro onde mora.

No total de 1.250 pessoas responderam um questionário via call center.