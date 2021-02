Lista de cidades para conhecer no Paraná

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de fevereiro de 2021.

Da capital Curitiba às pequenas Ribeirão Claro e Antonina.

O Paraná tem uma natureza exuberante e atrações para todos os perfis de turistas. Não por acaso esse é um dos estados mais visitados do país, inclusive por estrangeiros.

Quem gosta de trilhas e esportes radicais encontra por lá várias cachoeiras, trilhas e locais propícios para a prática de esportes radicais. Também há destinos para quem quer sossego, mergulhar na história colonial ou apreciar um bom vinho.

Da Rodoviária de Cascavel você encontra passagens para vários desses lugares. Não sabe para onde ir na sua próxima folga? Veja a lista e surpreenda-se.

Foz do Iguaçu

Localizada na fronteira com a Argentina e o Paraguai, a cidade de Foz do Iguaçu é uma das mais visitadas do país. É a entrada brasileira para um dos conjuntos de queda d’água mais impressionantes do mundo, com mais de 275 metros: as Cataratas do Iguaçu.

No complexo onde ficam as Cataratas, é possível fazer trilhas e vivenciar vários esportes radicais. A cidade tem outras atrações, como o Parque das Aves e um centro comercial, cultural e gastronômico bastante diverso. Também é possível visitar a Usina de Itaipu, que oferece vários passeios para os turistas.

Londrina

A segunda maior cidade do estado é conhecida por seus parques, como o Jardim Botânico e os arredores do Lago Igapó. São cartões-postais do lugar, perfeitos para fazer um piquenique, caminhar e tirar muitas fotos. Também vale visitar os museus e passear pelo calçadão da Avenida Paraná para conhecer o comércio de rua.

Para os aventureiros, a dica é a trilha que leva a uma cachoeira impressionante, de 100 metros de altura, que fica dentro de uma reserva indígena.

Curitiba

A capital do estado é um dos grandes polos nacionais para o turismo de negócios e também é uma cidade modelo, sendo muito organizada e verde. Quem nunca sonhou em tirar uma foto em frente à grande estufa do Jardim Botânico, inspirada no Palácio de Cristal de Londres?

Antonina

Saindo de Curitiba, é possível chegar de trem a essa pequena cidade rodeada pela Serra do Mar. Ela é cheia de história e construções no estilo colonial. Aproveite o passeio para conhecer também a cidade vizinha, Morretes, igualmente charmosa.

Ribeirão Claro

Quase na divisa com São Paulo, a pequena cidade é um destino muito procurado por quem gosta de natureza e aventura. Não deixe de fazer a trilha para subir o Morro do Gavião. Além da vista impressionante, os visitantes podem praticar tirolesa e voo livre. Grutas e cachoeiras também estão entre as atrações da cidade.

Sapopema

Outro destino para quem quer aproveitar a calmaria da natureza, mas com muita aventura. A cidade tem várias cachoeiras em suas proximidades. Um dos locais mais famosos da cidade é o Pico Agudo, com mais de 1.200 metros de altura e uma vista impressionante para quem topa a escalada.

Ilha do Mel

Quem gosta de praia não pode deixar de conhecer essa pequena ilha, que fica na Baía do Paranaguá. Além de praias paradisíacas, o local conserva uma atmosfera pacata e quase tudo precisa ser feito a pé e em trilhas, o que permite que o turista aprecie sua natureza bastante preservada. Vale encarar a escadaria para contemplar a vista do Farol das Conchas.

Porto Rico

As praias de água doce são o principal atrativo dessa cidade, onde as águas do Rio Paraná são calmas e propícias para passeios de barco, pesca, mergulho e outras atividades. A cidade também conta com um parque aquático, onde há muitas piscinas e toboáguas, sendo um ótimo lugar para se hospedar ou passar um dia com as crianças.