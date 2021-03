Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de março de 2021.

Gastronomia – Receita de Torta de chocolate com maracujá

Você vai precisar de:

Massa

6 ovos

3 xc. chá de açúcar

1 cl. sopa de óleo de soja

3 xc. chá de farinha de trigo

8 cl. sopa chocolate em pó

1 xc. chá de leite quente

2 cl. sobremesa de fermento químico em pó

1 cl. café de sal

Recheio

2 latas de leite condensado

1 cl. sopa de manteiga

250ml de soco de maracujá concentrado

2 cl. sopa de amido de milho

Cobertura

4 xc. chá de leite

1 lata de leite condensado

3 gemas de ovo

3 cl. sobremesa de chocolate em pó

4 cl. sopa de amido de milho

1 cl. sopa de manteiga

1 cl. sobremesa de essência de baunilha

Polpa de 2 maracujás com 1 xc. de açúcar feito geleia para decorar

MODO DE PREPARO

– Massa: Bata bem os ovos, com o açúcar e o óleo. Crescente a farinha de trigo misturada ao fermento e ao chocolate em pó e logo em seguida o leite bem quente. Misture tudo vigorosamente. Acrescente a pitadinha de sal e bata mais uma vez. Coloque a massa do bolo numa forma de desmontar e leve ao forno médio por 40 minutos.

– Recheio: Misture todos os ingredientes e leve ao fogo para ficar levemente cremoso. Não deixe ficar muito duro.

– Cobertura: Misture todos os ingredientes e leve ao fogo mexendo até ficar bem cremoso. Reserve para esfriar.

– Montagem: Parta o bolo ao meio e espalhe o recheio. Agora com uma espátula passe no bolo a cobertura. Decore com a geleia feita com as polpas dos maracujás.