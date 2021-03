Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de março de 2021.

Saiba como usar o cartão de crédito ZenCard

Não precisa ter conta bancária, não precisa comprovar renda e sem consulta ao SPC e Serasa.

A melhor opção para compras na internet, aquisição de aplicativos, pagamento de salários, incentivos e mesada. Veja opções de uso do cartão pré-pago.

Amplamente usados em viagens internacionais, os cartões pré-pagos têm ganhado novos usos no Brasil. Fazer compras pela internet, baixar games e aplicativos pagos para celular e depositar mesadas são algumas das possibilidades que eles oferecem.

Esses cartões nasceram na onda dos celulares pré-pagos e funcionam de forma parecida. O cliente carrega um valor e pode adicionar novas quantidades conforme o dinheiro for acabando.

Não há necessidade de ter conta em banco, nem enviar documentos ou de análise de cadastro, pois são pré pagos, basta ser maior de 18 anos e ter um cpf válido, agora vale a pena ter um cartão de crédito para chamar de seu e muito mais barato que qualquer outra opção no mercado.

No caso das viagens internacionais, eles substituem bem o traveler check e o dinheiro em espécie, porque podem ser carregados em reais e são utilizados em mais de 200 países, inclusive com saque na moeda local, via convênio da Bandeira MasterCard com bancos locais, proporcionam assim maior segurança para o turista.

Produto serve como substituto do papel-moeda

“Os cartões pré-pagos também podem ser usados para pagar a mesada dos filhos e depositar dinheiro da empregada doméstica, por exemplo. “O potencial é enorme”, diz Raul Moreira, vice-presidente da Associação de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

Uma das melhores opções do mercado é o cartão ZENCARD MASTERCARD, pois é o único pré pago cujo emissor é um Banco, garantindo assim os recursos depositados, diferente de outras opções que tem surgido emitido por administradoras de cartões. Também até o momento é o único integrado com a rede de loterias da CAIXA FEDERAL, permitindo depósito on line e saques em mais de 30.000 pontos de venda em todos municípios do Brasil.

Cliente da conta cartão ZENCARD MASTERCARD pode acessar sua conta via site, fazer transferências de valores para outro ZENCARD MASTERCARD, consultar saldo, verificar extrato, imprimir boleto de carga, além de acessar o cartão virtual a qualquer momento e realizar compras online ou por telefone. Também é possível gerenciar os seus cartões e alterar alguns de seus dados cadastrais.

Carlos Alberto, que já teve um cartão de outra operadora, conhecido como MEO Cartão, afirma: “Antes tinha uma única opção de carregar o cartão via boleto, quando depositava na sexta feira, o dinheiro só ficava disponível na terça feira, pois eles pedem até dois dias úteis para fazer a compensação do pagamento, na lotérica deposito na sexta de manhã, e no mesmo momento já posso usar, pois estão integrados com as loterias”.

Não precisa ter conta bancária, não precisa comprovar renda e sem consulta ao SPC e Serasa.

Saiba como obter seu cartão ZENCARD MASTERCARD CLICANDO AQUI

Os cartões pré-pagos não só promovem a inclusão financeira como substituem bem o papel-moeda. Além disso, a nova regulamentação do setor, fez com que os pré-pagos estejam sujeitos às regras do Banco Central, ajuda a desenvolver o produto.

“É uma conta-cartão que pode ser utilizada mesmo por quem está negativado, com ele você tem mais controle sobre seu dinheiro, sem dívidas, sem juros, sem fatura para pagar no final do mês, com funções parecidas a de uma conta corrente e de um cartão de crédito internacional, com exceção do parcelamento de compras e empréstimos. Porém, é muito mais acessível.” diz Eliel Almeida, sócio-diretor da ZENCARD MASTERCARD. A empresa oferece o cartão que traz a bandeira Mastercard.

O cartão ZENCARD MASTERCARD é usado para carregar celular pré pago de qualquer operadora, realizar compras pela internet e fazer transferências para outros cartões da mesma marca.

O cartão também é usado por empresas que precisam pagar salários para trabalhadores eventuais ou sem conta em banco. Um exemplo são os funcionários da construção civil, como pedreiros e pintores.

Outro foco dos pré-pagos são as pessoas que estão com o nome em cadastros restritivos ( como SERASA e SPC) e por isso não conseguem abrir conta em banco nem obter cartões de crédito e débito tradicionais.

Muitos dos solicitantes até possuem um cartão de crédito, mas como mais de 60% dos cartões de crédito emitidos no Brasil são de uso local, não permitindo acesso a compras em sites internacionais a solução apresentada pela ZENCARD MASTERCARD, atende este segmento que não está contemplado pelos cartões tradicionais.

Compras pela internet em lojas nacionais e estrangeiras

Quem quer fazer compras pela internet também pode encontrar um caminho interessante no pré-pago.

“Ele pode ser usado até por menores de idade, que querem comprar jogos e aplicativos para computador e celular, por exemplo, mas não tem cartão para usar, basta solicitar um adicional do cartão do titular maior de 18 anos”, diz Eliel.

Não precisa ter conta bancária, não precisa comprovar renda e sem consulta ao SPC e Serasa.

Saiba como obter seu cartão ZENCARD MASTERCARD CLICANDO AQUI

Com a possibilidade de controlar a quantidade de dinheiro que será depositada no cartão, o pai ou a mãe pode também controlar os gastos dos filhos nessa situação.

Muitas empresas vendem pela internet com boleto porque sabem que existem consumidores que não confiam em colocar o número do cartão de crédito do site.

O pré-pago é interessante nesse caso porque o consumidor pode carregar apenas o valor suficiente para fazer a compra, evitando o risco de os dados serem usados em outras transações.

A plataforma destes cartões possibilitam ter acesso a um cartão virtual, vinculado ao cartão principal, dando ainda mais segurança no momento de uso em sites de compras, pois trata-se de um outro número de cartão, diferente do cartão físico.

Custo bastante acessível aos consumidores.

A aquisição do cartão custa R$ 14,90, pagos após fazer a solicitação do cartão, por meio de um boleto gerado no próprio site da empresa. O cartão vale por três anos. Em até quinze dias você recebe o cartão em sua residência.

No caso do ZENCARD MASTERCARD, o consumidor paga R$ 5,00 mensais (inclui 2 cargas GRÁTIS no mês) e pode fazer quantidades ilimitadas de transações como compras virtuais e em lojas físicas. Se fizer o cadastramento de seu celular no site ( ver ferramenta YAP) pode receber gratuitamente um sms informando onde comprou, horário, valor da compra e o saldo que sobrou no cartão, para melhor controle e segurança de uso do cartão. Caso queira transferir o dinheiro para uma outra conta cartão ZENCARD MASTERCARD é preciso pagar R$ 1,50 por operação, ótima opção para fazer remessas de valores para familiares e amigos.

O caminhoneiro José de Abreu, que adotou recentemente o cartão pré pago, está muito satisfeito com esta funcionalidade, “Como viajo muito e fico fora de casa por mais de 10 dias fazendo fretes, este cartão foi a melhor solução, outro dia minha esposa ligou as 23:00h de um sábado com nosso filho doente precisando comprar remédio urgente, com apenas um sms do meu celular pré pago, consegui enviar dinheiro para o cartão dela, na mesma hora ela recebeu e foi na farmácia, tudo muito simples e rápido”

Saiba como obter seu cartão ZENCARD MASTERCARD CLICANDO AQUI