Sucos que aumentam a imunidade do organismo

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de março de 2021.

Se você adora maneiras simples de manter uma boa saúde, confira algumas dicas rápidas de como preparar sucos para fortalecer a imunidade.

Manter uma alimentação saudável é apontada há algumas décadas pela ciência como um dos fatores mais eficientes para manter ou restabelecer a saúde do corpo. Nesse sentido, alimentos saudáveis são o melhor remédio.

Uma boa alimentação é capaz de ajudar a realizar processos como a contração muscular, melhorar a circulação sanguínea e reduzir as taxas de gorduras ruins. Existem inúmeros alimentos que fortalecem o nosso sistema imunológico.

Por isso, se você quer incorporar sucos saudáveis à sua alimentação para aumentar a capacidade do seu organismo se defender, confira algumas dicas de ingredientes que não podem faltar.

Limão, gengibre e maçã

Esse é um dos sucos mais completos não apenas no sabor, mas na capacidade de fortalecer a nossa imunidade. A maçã e o gengibre têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, o que ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. Além disso, também ajudam a diminuir riscos de doenças cardíacas, cerebrais e intestinais. Além disso, previnem resfriados e gripes.

Para completar a mistura, o limão é rico em vitamina C, poderoso antioxidante que intensifica a produção de glóbulos brancos (células de defesa do organismo humano).

Para preparar esse suco, bata 100 ml de água, meia maçã, suco de um limão siciliano e duas fatias de gengibre. Se quiser, adicione canela em pó a gosto. Para quem gosta, vale trocar a água pura por água de coco, o que deixa o suco levemente mais adocicado.

Couve, laranja e cenoura

Essa é uma receita bastante conhecida para ajudar a reduzir problemas como a anemia e também para fortalecer a imunidade do organismo, já que é um suco rico em betacaroteno, nutriente importante para um bom desenvolvimento de células no corpo humano.

Esse suco também é rico em complexo B, substância fundamental para incentivar a produção de anticorpos — proteínas que protegem o organismo contra bactérias e vírus. Isso faz dele um grande aliado do nosso sistema imunológico.

Apesar de ter muitos ingredientes, o suco é simples de ser feito, bastando bater em um liquidificador uma folha de couve picada, uma cenoura e 250 ml de suco de laranja. Para dar um toque final, ainda é possível acrescentar uma colher de sobremesa de semente de girassol sem sal.

Goiaba, agrião e água de coco

Por ser rico em vitamina A e potássio (nutrientes fundamentais para fortalecer a imunidade do organismo e renovar células da pele), esse suco, além de saboroso, é bastante nutritivo.

O consumo de vitamina A favorece a formação de uma camada protetora nos tecidos da derme e das mucosas, o que ajuda a prevenir a ocorrência de infecções e doenças. O agrião é um ótimo alimento para recuperar células e estimular o desenvolvimento delas, além de reduzir a pressão arterial e problemas respiratórios, já que possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Isso minimiza os sintomas de problemas com bronquite, rinite alérgica, asma e sinusite.

Por fim, a água de coco é uma bebida isotônica natural, sendo ótima para repor os eletrólitos do corpo, pois contém muito potássio — mineral com boas propriedades antibióticas. Além disso, ela contribui muito para a saúde dos rins, ajuda a reduzir o cansaço e garante uma ótima hidratação.

Para preparar esse suco para encerrar o dia com muita saúde (e evitando ingerir refeições mais calóricas), bata no liquidificador uma xícara de chá de agrião, um copo de água de coco e uma goiaba vermelha em pedaços. Finalize adicionando uma colher de chá de semente de linhaça —- grão excelente para manter um bom funcionamento do intestino, sendo especialmente recomendado para quem sofre de constipação intestinal.