4 looks masculinos comfywear para momentos casuais

Estilo que une conforto, praticidade e pegada urbana está cada vez mais em alta.

Um dos estilos mais comentados nos últimos tempos é o comfywear, moda que une conforto e estilo de uma maneira única, como não se vê na moda há algum tempo. Ao contrário do que muitos podem imaginar, é uma tendência que vai além de composições de roupas para ficar em casa.

Combinados da maneira correta, uma camiseta masculina e uma calça bem escolhida podem ser a composição ideal para momentos casuais sem, é claro, perder o estilo. Confira alguns exemplos para te inspirar a aderir à moda que está dando o que falar em 2021.

Camiseta branca e calça jeans

Esse clássico transita entre vários estilos, desde o normcore até chegar na tendência do comfywear. O diferencial, nesse caso, são os detalhes que vão deixar o look ainda mais confortável. Ideal para uma tarde ou noite de verão, o principal ponto a ser observado é a qualidade dos materiais e sua modelagem.

Para que a calça jeans esteja, de fato, dentro da categoria do comfywear, seu tecido deve ser agradável ao toque e sua modelagem não deve marcar o corpo. O corte reto é sempre a melhor opção. O mesmo serve para a camiseta branca: escolha uma de algodão que vista o seu corpo sem ajustá-lo.

Conjunto de moletom

Foi-se o tempo em que a combinação calça e casaco de moletom, da mesma cor, era considerado um look infantil. Já nos anos 90, esse figurino foi popularizado por séries como Um Maluco no Pedaço, por exemplo, e, mais recentemente, ganhou uma nova roupagem, digna de um look confortável, funcional e moderno.

A principal diferença entre a maneira em que o conjunto de moletom era usado há quase 30 anos e nos dias de hoje são as cores e a modelagem. No passado, cores marcantes e aplicações especiais eram peças-chaves para a construção dessas peças, além da modelagem um pouco mais justa (punho) na barra da calça.

Hoje em dia, os conjuntos de moletom que se encaixam na moda comfywear são, em sua maioria, monocromáticos e com corte reto, acompanhando a tendência do minimalismo. Essa forma repaginada e mais contemporânea, vale ressaltar, foi muito disseminada pelo rapper e empresário Kanye West. Por fim, a bermuda de moletom poderá ser uma boa substituta para a calça em dias de clima um pouco mais ameno.

Casaco de tricô e bermuda alfaiataria

Na moda, a chegada do outono representa o que chamamos de meia-estação. São aqueles meses em que os dias não chegam a ser tão frios quanto os do inverno, mas são mais frescos que na primavera. É o momento ideal para abusar do comfywear e investir em looks um pouco mais inusitados.

Uma boa aposta é a combinação entre um casaco de tricô e uma bermuda alfaiataria. Juntos, eles representam a transição de estações que estamos vivendo agora com muito conforto e estilo.

Camisa de flanela e calça chino

Poucas texturas são tão agradáveis ao toque da pele como as das camisas e camisetas flaneladas. A essa altura você já deve ter entendido que isso faz dessa peça uma ótima ideia na hora de compor um look masculino comfywear. A combinação dela com a calça chino, além de elegante e despojada, é extremamente confortável.

Bônus: de olho nos pés

Se na hora de montar os looks o conforto é um dos principais elementos da moda comfywear, com os calçados não seria diferente. Para a escolha do tênis, por exemplo, aqueles que têm a parte interna acolchoada são os favoritos.

Papetes e sandálias birken também cabem bem nessas composições. Seja qual for a sua escolha, contudo, é sempre importante que se use meia. As mais grossas, feitas de algodão, darão o toque final ao conforto procurado.