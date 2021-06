Passagens aéreas de ida e volta Montes Claros/SP por apenas R$ 417 e Porto Seguro a R$ 678

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 25 de junho de 2021.

As passagens de ida e volta para o Rio de Janeiro nos voos saindo de Montes Claros podem ser garantidas por R$ 554,09.

O final de semana chegou com uma promoção incrível de passagens aéreas nos voos que decolam de Montes Claros. São dezenas de voos com descontos para quem está no Norte de Minas e planeja viajar nos meses de julho, agosto e setembro deste ano. Nos voos sem escalas da Gol de Montes Claros para São Paulo (Guarulhos) por apenas R$ 417,57, valor com todas as taxas incluídas. (Veja detalhes na imagem abaixo).

De Montes Claros para Porto Seguro, no Sul da Bahia, em voo direto da companhia Azul, encontramos passagens aéreas de ida e ida e volta por R$ 678,04. Os voos sem escalas para o destino localizado na Bahia serão operados somente nas férias de julho deste ano.

Nos voos para Vitória há opções de compra das passagens aéreas por R$ 757,76 e para Belo Horizonte a viagem de avião poderá ser realizada por R$ 537,83. saindo do Norte de Minas. A nossa equipe encontrou passagens aéreas por R$ 609,72 de Montes Claros para Uberlândia.

Passagens aéreas Montes Claros/Rio de Janeiro por R$ 554

Se você tem planos de viajar para a cidade do Rio de Janeiro não perca essa oportunidade. As passagens de ida e volta nos voos saindo de Montes Claros podem ser garantidas por R$ 554,09. De Montes Claros para Ilhéus a viagem de avião poderá ser realizada por R$ 712,86.

Todas as passagens aéreas são de ida e volta e incluem os valores das taxas de embarques. Quem está em outras cidades também encontra passagens aéreas baratas. Basta usar o link que se encontra no final deste post para economizar.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas

