PUC Minas com inscrições abertas para pós-graduação lato sensu online

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de julho de 2021.

Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação da PUC Minas, 2º semestre de 2021. Os cursos voltam-se para profissionais que buscam aprimoramento e inovação, com a qualidade e a tradição de uma das mais respeitadas instituições de ensino superior do país. As inscrições, independentemente da modalidade, são gratuitas e devem ser feitas pela internet no www.pucminas.br/pos.

Com 25 anos de trajetória completados em 2020, o IEC PUC Minas – Instituto de Educação Continuada PUC Minas – oferece, nesta campanha, mais cerca de 300 cursos Online com aulas ao vivo em mais de 30 áreas de conhecimento. Isso significa que no modelo online , o aluno tem dia e hora marcados para assistir à aula, que conta com a presença do professor e dos colegas em um ambiente similar ao de uma reunião virtual

O IEC PUC Minas viabiliza financiamento para os cursos de Pós Online e presencial. O programa da Universidade oferece condições de financiamento que variam de acordo com o curso, mas podem chegar a até 26x. Para saber mais, acesse: https://www.pucminas.br/Pos-Graduacao/IEC/Paginas/financiamento.aspx .

SERVIÇO:

Inscrições abertas para cursos de pós-graduação PUC Minas (presencial, online e EAD)

Inscrições pelo site: www.pucminas.br/pos | Mais informações: (31) 3319-4444.