Site Betfair: entenda como funciona

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de julho de 2021.

Atualmente, existem inúmeros sites de apostas por aí. Seja no Brasil ou no mundo, são incontáveis os locais virtuais que oferecem serviços de apostas de todo e qualquer tipo de assunto. Desde esportes até meteorologia. De política a eventos televisivos. De futebol a jogo de dardos. Contudo, são poucos que oferecem credibilidade, segurança e diversas vantagens para os seus usuários. Por isso, você passa a conhecer a partir de agora sobre uma das principais plataformas de palpites existentes por aí. Sim, estamos falando do site Betfair. Confira o que vem a seguir:

Quando o assunto é segurança, praticidade e vantagens, um dos primeiros nomes que surgem para quem procura um local para fazer apostas é a Betfair. Existente no mercado há mais de duas décadas, essa empresa britânica está há nove anos nas plataformas online, onde mantém desde então números invejáveis. São mais de quatro milhões de clientes ao redor do planeta e mais de um milhão de usuários ativos. E é por tal motivo que tem a fama de maior bolsa esportiva do mundo.

Dentre diversos tipos de apostas existentes na plataforma, o site Betfair conta com uma modalidade exclusiva que a diferencia das outras casas de apostas. É a seção Exchange, na qual é possível apostar contra outros apostadores ao invés de jogar contra a casa.

Nesta categoria, é possível criar as próprias apostas e definir as respectivas quantias das cotações, também chamadas de odds. Todavia, antes de você se tornar um trader esportivo, é necessário abrir uma conta neste tipo de aposta. E fará isso através do endereço “betfair.com/exchange” e seguir o passo a passo abaixo:

Clique em “Abrir Conta”;

Preencha o formulário;

Em menu principal, escolha “Intercâmbio”;

Faça o primeiro depósito iniciar as apostas;

E ganhe o bônus de boas-vindas.

Além da modalidade que você conferiu anteriormente, muito focada para quem busca por trade esportivo, há também uma das principais e mais solicitadas categorias. Estamos falando da aba Esportes, que aparece como segunda seção, logo depois de Exchange. Nela, é possível encontrar mais de 50 esportes para investir, desde os mais tradicionais até os mais incomuns.

Em futebol, é possível encontrar, por exemplo, desde ligas tradicionais, como a Premier League, até as mais peculiares, como o campeonato queniano. Porém, separamos os 10+ esportes solicitados e utilizados pelos usuários do site Betfair. Confira:

Futebol

Basquete

Tênis

MMA

E-sports

Vôlei

Golfe

Corrida de Cavalos

Ciclismo

Especiais (Olimpíadas)

Calma que ainda tem mais, muito mais! Dentre as mais diversas apostas esportivas que você encontrará no site da bolsa esportiva, precisamos falar dos precursores quando o assunto é apostar. Sim, estamos falando em cassinos, slots machines, jogos de cartas e bingos. Estas são as seções que aparecem logo após Exchange e Esportes na página.

Na aba Cassino, é possível encontrar desde os jogos mais populares do Brasil, como roleta, até os mais tradicionais, como blackjack. Em seguida, na seção Slot, você é oferecido com mais de 30 títulos do jogo. Já em Pôquer, é possível desfrutar de diversas experiências e promoções para novos usuários de todos os níveis.

A bolsa esportiva oferece bônus?

Sim, e você irá se deparar com um grande desconto caso esteja começando agora no site Betfair. Tão logo você tenha feito o registro na página, como dito nos parágrafos acima, é só solicitar o gratificante bônus de boas-vindas. Ele é destinado a novos clientes que efetuarem o primeiro depósito.

Em seguida, tendo o crédito inicial já “em mãos”, basta somente você escolher onde pretende apostar. Se é na modalidade Exchange, destinada a traders esportivos, se é em futebol (ou em outros esportes) ou até mesmo em cassino, slots, pôquer ou bingo.

Por fim, mas nem um pouco menos importante, os métodos de pagamentos, uma das coisas mais importantes quando o assunto é depositar e sacar seus lucros. Mas não se assuste, afinal neste sentido, o site Betfair é extremamente confiável, seguro e de muita credibilidade. Só para ter uma ideia, a maior bolsa esportiva do mundo patrocina atualmente grandes eventos esportivos no país e no continente sul-americano.

Sim, estamos falando do Brasileirão, Libertadores e Sul-Americana. Vale lembrar que durante toda a campanha da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa 2022, a empresa patrocinará o time de Tite. Mas voltando às formas de depósito e saque, confira 5 formas disponíveis para você começar a apostar, se divertir e lucrar a partir de agora!