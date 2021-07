Banana split: como fazer o doce

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de julho de 2021.

Esta sobremesa é uma das mais clássicas e gostosas. Além disso, a banana split é muito simples de fazer. Confira como prepará-la para receber familiares e amigos em um próximo almoço!

Uma boa refeição é composta por muitos fatores, como a qualidade dos ingredientes utilizados na preparação dos pratos, uma boa combinação entre a comida selecionada e as bebidas, uma organização bonita da mesa e, claro, uma ótima sobremesa.

A ideia de degustar algo doce após a refeição é uma ideia relativamente recente na história humana. Começou em 1533, quando Catarina de Médicis desembarcou no em Marselha (França) para se casar com o futuro rei Henrique II.

Em seu dote de casamento, a nobre italiana levou um livro de receitas e alguns cozinheiros, apresentando novos hábitos gastronômicos para a corte francesa. Um deles foi a ideia de trazer a sobremesa para o fim da refeição.

Existe uma grande variedade de sobremesas em todo o mundo, dependendo da cultura em que ela é produzida. Uma das mais populares é a banana split. Por isso, se você sempre comprar sorvete e congelados quando passa no mercado, veja como preparar esse doce delicioso!

O que é

A banana split é uma sobremesa estruturada por uma banana cortada ao meio e tendo sobre ela três bolas de sorvete. É possível escolher diferentes sabores, mas a receita tradicional prevê que os três sabores sejam o napolitano clássico: chocolate, morango e baunilha.

Para finalizar, basta colocar sobre o sorvete uma calda de sua preferência (o mais comum é que ela seja de chocolate ou morango), além de um pouco de chantilly, uma cereja e uma farofa feita a partir de amendoim ou nozes. É recomendado colocar esta sobremesa em uma taça no formato de canoa (para que toda a banana caiba sem problemas).

História

A banana split como a conhecemos hoje foi uma sobremesa criada em 1904 na Pensilvânia, nos Estados Unidos por David Evans Strickle, que tinha 23 anos e trabalhava como aprendiz de farmácia.

Perto de seu trabalho, havia uma lanchonete que David adorava frequentar. Neste local, ele criava os próprios pedidos de sundaes (bolas de sorvete cobertas com caldas de morango, chocolate ou caramelo e podendo apresentar cobertura de castanha, amendoim ou cereja).

Ao incrementar os seus sundaes com novos ingredientes, David resolveu incrementar a banana split e acrescentou novas caldas, farofas e a cereja, criando esta sobremesa como a conhecemos hoje.

Ao ver o sucesso da invenção, a lanchonete logo inseriu essa sobremesa incrementada em seu cardápio, vendendo-a com um preço que era simplesmente o dobro daquele de um sundae comum. A partir disso, foi só questão de tempo para que essa sobremesa ganhasse outros lugares do mundo.

Ingredientes

É possível usar diferentes tipos de banana para preparar esta sobremesa: o mais comum é usar a banana d’água, mas você também pode optar pela nanica ou prata. Veja qual é a sua preferida e pode usar!

Também é possível preparar o chantilly em casa. Para isso, é preciso apenas bater quatro claras batidas em neve. Em seguida, adicione quatro colheres de sopa de açúcar refinado e uma caixa de creme de leite ou nata. Mistura tudo muito bem até que fique com uma consistência bem homogênea e então coloque na geladeira. Espere algumas horas e pronto: basta acrescentar na sua banana split e deixá-la ainda mais deliciosa!

Também é essencial escolher um bom sorvete para deixar a banana split deliciosa. Além de conferir as informações nutricionais na embalagem, é importante buscar sorvetes que possuem ingredientes genuínos e de altíssima qualidade, especialmente com leite e creme de leite frescos, além de açúcar adensado naturalmente (ou seja: sem gordura). Os cremes de frutas também devem ser feitos com frutas frescas e bem selecionadas.