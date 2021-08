Compartilhe Facebook

10 de agosto de 2021.

São Paulo 10/8/2021 – Ter um convênio médico hoje em dia, é sinônimo de qualidade de vida, atendimento rápido, consultas eficientes, autoatendimento personalizado e cobertura.

Vantagens que os planos de saúde oferecem para diferentes perfis de necessidades

A Covid-19 alterou profundamente o contexto mundial, obrigando a revisão de diversos setores da sociedade e seu funcionamento. A contratação de um plano de saúde pareceu ser uma saída necessária para muitas pessoas, que viram a possibilidade de encontrar serviços com mais qualidade, e por um preço a se considerar. Este conteúdo falará sobre a importância de um plano de saúde durante e após a pandemia.

Por que ter um plano de saúde?

Ter um convênio médico é uma boa forma de garantir atendimento de qualidade, serviços variados e mais lugares de pronto atendimento em todo o país. Por mais que o trabalho de profissionais da rede de saúde pública seja de extrema importância, em muitos requisitos, como coberturas e estruturas, ter um plano de saúde assegura uma qualidade de vida melhor.

Na pandemia, os telejornais relataram inúmeros casos de falta de equipamentos, máscaras, seringas, oxigênio, algodão e outras ferramentas de medicina, que colocaram a vida de muitos pacientes em xeque.

O abastecimento desses materiais no SUS é feito pelo Governo Federal e empresas parceiras, o que não acontece com os planos de saúde, pois a sua operadora fica encarregada da estrutura nos consultórios, laboratórios e rede de atendimento, assegurando a excelência na prestação de serviço.

Planos de Saúde Individuais

Nesta categoria as marcas oferecem o serviço somente para uma pessoa, sendo uma assinatura individual com uso exclusivo, a aquisição é feita pelo número do CPF (em alguns planos) ou CNPJ.

Planos de Saúde Familiares

Similares aos serviços individuais, os planos de saúde familiares são destinados à família, como pais, mães, irmão, filhos e cônjuges. Nesta categoria, os benefícios são compartilhados, deixando o convênio com um preço mais atraente.

Planos de Saúde Empresariais

Pacotes empresariais para pequenas, médias ou grandes empresas. Para assinar este plano é necessário possuir um CNPJ atuante no Brasil e preencher o requisito mínimo de integrantes de cada marca, que costuma ser de 2 ou 3 pessoas.

Planos de Saúde por Adesão

Para pessoa física (CPF), que não possui uma empresa (CNPJ), e deseja obter um convênio médico sem um número mínimo de membros para incluir. Nesta modalidade, o plano de saúde possui maior abrangência e variedade para contratação individual.

Estruturas e coberturas dos planos de saúde

Os planos de saúde possuem uma estrutura e cobertura diferenciada para cada pacote escolhido, por isso é importante avaliar cada estilo de vida, o que buscar, qual atendimento é essencial, e benefícios extra.

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), estabelece uma lista de procedimentos e consultas mínimas que devem ser obrigatoriamente cobertas pelo plano de saúde.

Entre as mais populares estão as coberturas:

•Ambulatorial;

•Hospitalar sem obstetrícia;

•Hospitalar com obstetrícia;

•Referência;

•Ambulatorial + Hospitalar sem obstetrícia;

•Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia.

Principais benefícios de ter um convênio médico:

•atendimento especializado;

•médicos e enfermeiros do mais alto nível;

•estrutura eficiente e moderna nas unidades;

•laboratório de exames e análises;

•consulta agendada com hora e dia marcado;

•exames e cirurgias das mais diversas complexidades;

•acesso às clínicas, consultórios e hospitais particulares;

•equipamentos inclusos, como próteses, cadeiras de rodas, muletas e outros;

•tratamento com acompanhamento médico;

•serviço de ambulâncias;

•Internações.

Apoio psicológico

A depressão é considerada a doença do século, por atingir principalmente os jovens, essa enfermidade “tira o sono” de muitas pessoas. Por isso, autoridades, psicólogos e médicos de todo o mundo receitam que ter acompanhamento psicológico ou fazer terapia regularmente ajuda a manter o corpo e mente equilibrados, para se ter uma qualidade de vida melhor.

Em muitos planos de saúde, o pacote já cobre esses atendimentos, dando total suporte para a saúde mental, com profissionais de alto escalão, terapias ocupacionais e alternativas. A saúde mental ganhou maior atenção nos últimos anos, especialmente com ajuda das redes sociais, onde pessoas que passam por questões relacionadas à depressão ou ansiedade expõe as suas experiências e abrindo o diálogo para um assunto que ainda é tabu, inclusive dentro das coberturas dos próprios planos de saúde.

