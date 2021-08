Itens que todo site deve ter para se destacar no ambiente digital

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 12 de agosto de 2021.

São Paulo, SP 12/8/2021 – Seu site é a porta de entrada para atrair mais oportunidades. É onde a relação cliente-empresa começa – Stephanie, da Bora Pra Web – Criação de Sites

Acompanhando o avanço do mundo digital, faz-se necessária a presença on-line para aumentar as chances de sucesso de qualquer negócio. Sites profissionais e bem construídos ganham destaque em meio aos demais.

Atualmente, acompanhar os avanços tecnológicos e ter um site de qualidade para o atendimento dos consumidores são algumas das medidas indispensáveis para empresas que buscam marcar presença no mundo digital.

Primeiramente é importante destacar que para o bom funcionamento de qualquer site, alguns itens são indispensáveis.

Domínio, ou endereço eletrônico, é “o nome” do site. É o www.seudominio.com.br que é digitado quando se quer acessar um site. É importante que o domínio esteja relacionado ao nome da marca, para que o consumidor consiga encontra-lo e acessá-lo sem dificuldades.

A contratação de uma hospedagem de qualidade também é indispensável. Deve ser pensada em trazer qualidade de navegação para o usuário do site. Não basta apenas escolher qualquer uma apenas para o site existir. Itens como velocidade e segurança devem ser levados em consideração na hora da contratação, pois fazem toda a diferença na experiência oferecida ao cliente.

Cada vez mais as pessoas estão imersas nos celulares, e é importante que um site seja capaz de funcionar em qualquer dispositivo. Um site responsivo é aquele que se adequa ao tamanho de qualquer tela. Seja no computador, tablet ou celular, o consumidor deve conseguir navegar no site de forma simples e prática.

As informações devem ter o tamanho ideal para qualquer dispositivo, e a responsividade cumpre a função de adaptar o layout de acordo com o tamanho da tela.

O avanço da tecnologia faz com que tudo aconteça de forma cada vez mais rápida, e para acompanhar essa evolução, um site deve ter apresentar uma boa performance de carregamento. Cada vez mais pesquisas comprovam que sites lentos perdem clientes, portanto, para garantir um resultado positivo, é necessário investir na velocidade de carregamento do site. Uma hospedagem de qualidade somada a um site bem otimizado por profissionais competentes, garantem mais velocidade e uma melhor experiência para o consumidor.

Ao navegar em um site, as funções e informações disponíveis devem ser fáceis de localizar e interagir. Essa navegação deve ser simples e intuitiva para oferecer uma boa experiência ao usuário. A página deve cumprir o objetivo para a qual foi criada de forma simples e prática e com conteúdo útil e de fácil acesso.

Além de uma experiência rápida e agradável, o cliente deve saber sobre quem é o site e como encontrá-lo. As informações de contato da empresa devem aparecer de forma clara e simples de encontrar.

Por padrão essas informações devem constar no rodapé do site e na página “sobre nós”.

Entendendo os itens indispensáveis para que um site prospere no mundo digital, vale lembrar que para garantir a presença desses itens, é necessário investir em profissionais qualificados para pôr tudo isso em prática.

Website: http://www.borapraweb.com.br