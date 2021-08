Planejamento financeiro estruturado mantém o equilíbrio das finanças em tempos de crise e possibilita rendimentos positivos

Compartilhe Facebook

* Por: Adilson Cardoso - 16 de agosto de 2021.

São Paulo, SP 16/8/2021 – O impacto direto na realidade financeira é o ponto chave para a contínua aplicação e a necessidade básica de possuir um planejamento

O bom planejamento estratégico financeiro permite atingir as metas desejadas, os objetivos almejados e a manutenção das finanças sempre organizadas, segundo especialista

A pandemia da covid-19 vem afetando, e muito, as finanças do brasileiro, com redução de renda, aumento do desemprego e fechamento de empresas, mas apesar do cenário, o que vem levando as pessoas ao endividamento, nesse período de crise, é o descontrole e a falta de planejamento financeiro, segundo a Deep Center, empresa de gestão de informação especializada e de cobrança. De acordo com a pesquisa divulgada pela empresa, 61,98% dos inadimplentes consultados apontam que o grande vilão é o descontrole e a falta de planejamento financeiro, o desemprego aparece em segundo lugar na pesquisa, com 21,51%.

O planejamento estratégico financeiro é um dos principais fatores responsáveis pelo resultado positivo das finanças pessoais, após ser realizada a análise das fontes de renda e fluxo de despesas, afirma Alexei Fabiano Raymundo, graduado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, com MBA em Gestão de Pessoas e palestrante de temas variados com ênfase em gestão financeira.

“Através do planejamento é possível recomendar planos de ação para que você consiga reduzir as despesas e economizar no final do mês. Além disso, ele poderá te orientar e apoiar a fazer o seu dinheiro render cada vez mais”, explica Alexei.

O planejamento estratégico financeiro, diz o administrador de empresas, é desenvolvido de forma customizada para uma realidade financeira individual ou familiar, com mapeamento de todas as etapas para atingir um objetivo. Com ele, é possível conseguir ordenar e organizar recursos para serem mais produtivos, evitar dívidas desnecessárias e ficar mais próximo das realizações de metas pessoais.

De acordo com os dados da pesquisa – Bolso dos Brasileiros, realizada pela Serasa em parceria com a Opinion Box, a crise econômica atual causou descontrole financeiro para 4 em cada 10 pessoas no Brasil. Os dados também mostram uma queda no número de brasileiros que conseguem pagar as contas em dia.

Os aspectos positivos em relação às finanças também foram identificados na pesquisa: 71% dos entrevistados dão mais valor a ter dinheiro guardado e ao bom planejamento, agora, do que antes da pandemia, enquanto 64% concordam que aprenderam a cuidar melhor do dinheiro e 54% perceberam que faziam gastos desnecessários.

Raymundo, que possui cursos de Mastercoach, Treinador de Negócios e Executivos, Profissional & Auto Coach, Yellow Belt Six Sigma, entre outros, menciona que a elaboração de um diagnóstico econômico-financeiro pessoal produzido por um profissional especializado, através de um planejamento estratégico financeiro, vai demonstrar o que ocorreu no passado, identificar como está no presente para potencializar o futuro.

No geral, o consultor financeiro avisa que são analisadas as despesas, as receitas e os fluxos de caixa, implantando um planejamento financeiro de acordo com as estratégias e metodologias de melhorias contínuas como, por exemplo, a six sigma nas tomadas de decisões, alinhadas com os objetivos pessoais.

“O impacto direto na realidade financeira é o ponto-chave para a contínua aplicação e a necessidade básica de possuir um planejamento, seja para a compra de um imóvel, de um carro, da realização de uma viagem ou, até mesmo, da expansão de um negócio”, conclui Alexei Raymundo, com experiência em consultoria financeira com ênfase em planejamento estratégico, operacional e processos pessoais, além de planos de negócios empresariais, para micro e pequenos negócios.

