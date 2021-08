Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de agosto de 2021.

Montes Claros – Prefeitura retoma aplicação da 2ª dose da AstraZeneca

Montes Claros – O município suspendeu a vacinação na segunda (23), com a afirmação de que não tinha mais doses do imunizante. Mais no dia de hoje (25), a Prefeitura anunciou a retomada da aplicação da segunda dose da AstraZeneca.

Quem está no prazo para receber a segunda dose da AstraZeneca deve procurar os seguintes locais: