Aprovado projeto de lei do vereador Rodrigo Goulart que inclui o nome de Bruno Covas no Parque Augusta

* Por: - 27 de agosto de 2021.

São Paulo 27/8/2021 – Preservar na memória dos paulistanos o nome de Bruno Covas é um ato de reconhecimento e respeito ao Prefeito

O Parque localizado no centro da capital paulista será nomeado Parque Augusta – Prefeito Bruno Covas em homenagem ao ex-prefeito falecido em maio deste ano

A Câmara dos Vereadores aprovou no último dia 25 de agosto o PL 299/2021 do vereador Rodrigo Goulart que denomina Parque Augusta – Prefeito Bruno Covas o espaço público localizado na confluência da rua Augusta com a rua Caio Prado e Marquês de Paranaguá, no bairro de Cerqueira César, na região central da capital paulista. O projeto é uma homenagem ao ex-prefeito Bruno Covas falecido em maio deste ano, pois sob sua gestão foi resolvida a pendência judicial que pesava sobre a área de aproximadamente 24 mil m² que impedia a criação do Parque.

Em 2019, o Prefeito Bruno Covas e as construtoras assinaram a concessão definitiva do terreno e as obras foram iniciadas. Essa conquista do Prefeito embasou o pedido feito pelo vereador. “Preservar na memória dos paulistanos o nome de Bruno Covas é um ato de reconhecimento e respeito ao Prefeito que buscou administrar com boa-fé, boa vontade e coragem diante de um dos cenários mais dramáticos da vida da cidade, em razão da pandemia, e de sua própria vida, em razão da doença de que foi acometido e diante da qual não esmoreceu um só instante”, destaca Rodrigo Goulart, que além da relação profissional mantinha fortes laços de amizade com Bruno Covas.

O projeto de criação do Parque Augusta – Prefeito Bruno Covas com previsão de inauguração ainda este ano, preservará vegetação significativa e bens de valor histórico, pois foi pensado de acordo com os parâmetros definidos no Plano Diretor, que determina uma taxa de permeabilidade mínima de 90%, ou seja, somente 10% da área do parque poderá ser impermeabilizada. Também foram pensadas diretrizes para garantir a acessibilidade e a preservação do patrimônio tombado na área, que inclui toda a vegetação do bosque, a edificação remanescente do antigo Colégio Des Oiseaux, além do portal localizado na Rua Caio Prado.

Website: https://www.facebook.com/RodrigoGoulartOficial