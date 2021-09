O caminho das mulheres do setor de transporte: desafios, evolução e legado

Compartilhe Facebook

31 de agosto de 2021.

31/8/2021 –

IT Talks Conference apresenta segunda edição de 2021 e discute grandes feitos de empresárias do transporte de cargas



Nos últimos anos, a participação feminina no mercado de trabalho tem sido pauta de diversas discussões. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que, no ano de 2018, as mulheres ocupavam 45,3% das vagas do mercado brasileiro. Ter mulheres na liderança das empresas tem sido uma tendência crescente, tanto no Brasil quanto no mundo, fator que vem confirmando tais dados.

No segmento de transporte nacional, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) contabilizou quase 2,3 milhões de trabalhadores, ao passo que apenas 17% são mulheres. Em um panorama geral, a presença feminina tem ampliado nos cargos considerados mais elevados. Segundo a pesquisa mais recente do International Business Report da Grant Thornton, 34% dos cargos de diretoria executiva são ocupados por pessoas do sexo feminino no Brasil, 5% acima da média global.

Vale ressaltar que ter um quadro de equipe com mulheres liderando as operações tem surtido resultados positivos nas companhias. De acordo com o McKinsey Study, organizações que possuem mais líderes mulheres obtêm um resultado operacional 48% maior, em relação à média da indústria, e um crescimento no faturamento de 70%. Além do mais, dados da Organização do Trabalho indicam que companhias que apostam em diversidade de gênero nos papéis de liderança, reportam um crescimento de 5% a 20% nos lucros.

Visando debater sobre a inserção feminina no setor de transporte de cargas e a presença de mulheres assumindo posições de liderança, a plataforma IT Talks, que opera na criação de conteúdos relacionados ao transporte de cargas, realiza a segunda edição do IT Talks Conference 2021, que ocorrerá no dia 1º de setembro, das 15h às 17h, em espaço digital e totalmente gratuito.

O encontro será dividido em dois painéis específicos que segmentam o assunto principal. O primeiro, em forma de mesa redonda, discutirá a inserção das empresárias no segmento do transporte e suas respectivas trajetórias, que as conduziram à liderança das corporações nas quais atuam hoje.

Os painelistas do evento serão: Ana Jarrouge, presidente executiva do SETCESP; Gislaine Zorzin, diretora administrativa e de novos negócios na Zorzin Logística; Joyce Bessa, head de gestão estratégica, finanças e pessoas na TransJordano; Priscila Zanette, diretora da Ouro Negro Transportes; Thais Bandeira, sócia-proprietária da Kodex Express; e Rafaela Cozar, head de gestão & inovação na Roda Brasil Logística.

O evento é uma iniciativa do Grupo Mostra de Ideias, com realização dos Influenciadores do Transporte por meio da plataforma de conteúdo IT Talks, apoio do laboratório criativo de audiovisual, designer e mídias sociais GLabs, e incentivo da Mercedes-Benz.

Desde a primeira edição, em 2020, o IT Talks Conference conta com o apoio da Mercedes-Benz, que vem se preocupando com assuntos pertinentes ao setor de transporte rodoviário de cargas, seus desdobramentos e impactos. Além disso, a empresa visa se manter atualizada e informada para atender às necessidades apontadas pelo segmento.

Ebru Semizer, gerente sênior de marketing de caminhões na Mercedes-Benz, também contribuirá com o debate e aponta algumas ações que a empresa vem realizando para contribuir com a presença feminina no setor, como o Movimento A Voz Delas, canal de conscientização da importância da mulher no transporte.

“A Mercedes-Benz tem o compromisso de ouvir cada voz das estradas, e isso com certeza também inclui a voz feminina. Dentro da empresa, temos políticas de inclusão feminina, com percentuais de representatividade que devem ser seguidos. Mas entendemos que nosso papel vai muito além. Sabemos que as mulheres ainda não possuem um espaço confortável e realmente inclusivo nas estradas, como é o caso das caminhoneiras”, conclui Semizer.

Serviço

Onde? Plataforma Online

Quando? 01 de setembro de 2021

Inscrições: http://www.ittalks.com.br/eventos

Programação completa:

Painel 1: Mulheres no TRC: Como elas entraram no setor e atingiram os cargos que atuam?

Participantes:

Ana Jarrouge – Presidente executiva do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (SETCESP)

Gislaine Zorzin – Diretora Administrativa e de novos negócios na Zorzin Logística

Joyce Bessa – Head de gestão estratégica, finanças e pessoas na TransJordano

Priscila Zanette – Diretora da Ouro Negro Transportes

Thais Bandeira – Sócia proprietária da KODEX

Rafaela Cozar – Head de gestão & inovação na Roda Brasil Logística.

Painel 2: As mulheres fazendo a diferença: O que as empresárias têm feito nas suas empresas

Participantes:

Ana Jarrouge – Presidente executiva do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (SETCESP)

Gislaine Zorzin – Diretora Administrativa e de novos negócios na Zorzin Logística

Joyce Bessa – Head de gestão estratégica, finanças e pessoas na TransJordano

Priscila Zanette – Diretora da Ouro Negro Transportes

Thais Bandeira – Sócia proprietária da KODEX

Rafaela Cozar – Head de gestão & inovação na Roda Brasil Logística.