Com plataforma de gestão de conteúdo em nuvem, empresas podem acelerar a transformação digital

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 31 de agosto de 2021.

São Paulo, SP 31/8/2021 – A plataforma consegue capturar, classificar e gerir dados e informações de múltiplas fontes físicas e digitais, incluindo arquivos de áudio e vídeo

O processo de transformação digital das empresas foi acelerado em 2020. Para atender a esta demanda, a Iron Mountain, líder mundial em serviços de armazenamento e gerenciamento de informações, registrou um crescimento de 40% nos seus serviços de digitalização no Brasil.



O processo de transformação digital das empresas foi acelerado em 2020. De acordo com um estudo da consultoria McKinsey de setembro do ano passado, em apenas alguns meses após o início da pandemia, as empresas aceleraram a digitalização de suas interações com clientes, fornecedores e público interno em três anos e a participação de produtos digitais em seus portfólios em sete anos.

Para atender a esta demanda, a Iron Mountain, líder mundial em serviços de armazenamento e gerenciamento de informações, registrou um crescimento de 40% nos seus serviços de digitalização no Brasil.

Este cenário favoreceu o lançamento do Iron Mountain Insight no Brasil, uma plataforma disruptiva de serviços e gestão de conteúdo, nativa em nuvem, que, em uma parceria com o Google Cloud, utiliza os seus ‘motores’ de inteligência artificial (AI) e machine learning (ML) para classificar, extrair, automatizar processos e agregar valor a mais de 50 tipos de conteúdos físicos e digitais.

No processo de desenvolvimento do Insight, a Iron Mountain combinou sua experiência de 70 anos em gerenciamento de dados e conteúdo com os recursos de AI e ML do Google Cloud. Com o Insight é possível digitalizar todas as informações de uma empresa, acessá-las remotamente e organizá-las de forma simples e rápida.

O Insight é uma plataforma de gestão do conteúdo, que pode ajudar as empresas a fazer a sua transformação digital, automatizando processos de negócios, como aprovação de crédito; gestão de contratos; prontuários, entre outras possibilidades.

“A plataforma consegue capturar, classificar e gerir dados e informações de múltiplas fontes físicas e digitais, incluindo arquivos de áudio e vídeo, unindo esses mundos que operavam de forma paralela. A partir daí, é possível analisar, aprimorar e transformar os dados com a aplicação de motores de AI e ML. Com isso, podemos utilizar essas informações em processos de negócio, unindo também os mundos analítico e transacional. Adicionalmente, disponibilizamos tudo isso por meio de painéis multimídia de visualização simples, amigável e intuitiva”, explica Marcos Kitade, Head de Digital LATAM da Iron Mountain.

Com o Insight, a empresa pode até mesmo criar uma automação inteligente de fluxo de trabalho em vários processos corporativos. Por exemplo, um funcionário de uma rede de varejo com lojas em diversas cidades, pode digitalizar um documento numa das filiais e fazer o upload para a plataforma, então qualquer funcionário da área, seja RH, jurídico ou financeiro, consegue acessar e indexar esses dados de qualquer lugar. Os funcionários poderão fazer a aprovação ou informar a alguém sobre a tramitação desses dados, simplificando todo o processo.

“O Insight é uma ferramenta que pode reunir todas as fontes de informações produzidas por uma empresa em uma única plataforma. Ao digitalizar esses dados, pode criar inúmeras combinações de fontes físicas e digitais, para melhorar, simplificar ou automatizar processos-chave de uma empresa, até mesmo fazer com que serviços nasçam digitais, como, por exemplo, aprovação de crédito; abertura de cadastros ou gestão de contratos. Tudo de forma fácil de visualizar, em dashboards (painéis) analíticos para gerar inteligência de mercado para o cliente”, explica Orlando Souza, presidente da Iron Mountain Brasil.

A plataforma foi desenvolvida pela Iron Mountain como um serviço para ajudar as organizações a continuarem a sua jornada de transformação digital, reduzindo custos operacionais, agilizando processos, trazendo economia de tempo e melhorando a experiência de seus clientes.

O Iron Mountain Insight é uma das primeiras plataformas nativas em nuvem que insere conteúdos físico e digital de várias fontes de dados.

Além disso, o Iron Mountain Insight incorpora mecanismos para ajudar as empresas a atender às regulamentações de privacidade já existentes ou novas, como a norma europeia General Data Protection Regulation (GDPR) na qual se baseia a brasileira Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Case

Com o Insight, a Iron Mountain é capaz de estabelecer parcerias com os clientes em sua jornada de transformação digital, para descobrir novas oportunidades de crescimento e receitas. Isso é possível, pois as empresas podem acessar, pesquisar, correlacionar e obter insights de todos os seus ativos de dados em uma única plataforma.

Para organizações com muita história, como um time de beisebol profissional de São Francisco, com lojas de conteúdo estruturado e não estruturado de vídeo, áudio e foto, o Iron Mountain Insight ajudou a identificar oportunidades de utilização e monetização de seu acervo para gerar receita adicional.

O time tinha mais de 18.000 peças de mídia e conteúdo de vídeo, reunidos em 100 anos de história. A capacidade do Insight de categorizar, classificar e, em seguida, adicionar IA e Machine Learning ao conteúdo dos arquivos foi utilizado para melhorar a experiência dos fãs de forma digital, expandindo as oportunidades com potencial de gerar receita.

Prêmio

A plataforma Iron Mountain Insight já está em uso adiantado nos EUA, onde foi lançada em 2018 e ganhou o prêmio Google Cloud Global Technology Partner no ano de 2018 para Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning. O prêmio foi apresentado no Google Cloud Next ’19 em San Francisco. Foi o reconhecimento do Google à plataforma baseada em nuvem que oferece oportunidades de novas receitas e acelera a transformação digital das empresas, de todos os segmentos e tamanhos.

Mais informações sobre a plataforma no Conexão de Ideias do Google Cloud:

https://cloudonair.withgoogle.com/events/gestao-de-conteudos-com-a-plataforma-iron-mountain-insight

Website: https://www.ironmountain.com.br/