Guia de profissões: veja tudo sobre o trabalho do barman

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de agosto de 2021.

Confira tudo que você precisa saber sobre a profissão.

Provavelmente você já frequentou uma festa ou evento em que havia uma pessoa preparando drinks no bar, não é mesmo? Esse profissional é conhecido como barman. Para muitas pessoas, ele é um artista, alguém muito habilidoso ou uma grande companhia.

Independentemente do que você pensa sobre essa profissão, é importante saber que nem tudo se resume a preparar bebidas. Para nós, o barman é um profissional que usa da coquetelaria como uma forma de se expressar, emanar boas energias e distribuir sorrisos por meio da interação com seu público.

Quer conhecer um pouco mais sobre esse serviço ou tem interesse em trabalhar na área? Acompanhe este artigo!

O conceito de barman

Antes de saber mais sobre a profissão, é interessante entender o conceito do termo barman: trata-se de uma palavra inglesa que significa “homem do bar”. Nesse caso, ela se refere a qualquer pessoa que trabalha em bares, eventos e restaurantes preparando bebidas e coquetéis.

Hoje, os diversos assuntos relacionados a essa profissão têm suporte internacional, regulamentados pela International Bartenders Association (IBA) — uma associação que estabelece regras de conduta à categoria.

Portanto, com uma postura elegante e a missão de oferecer bons drinks enquanto conquista seus clientes, o barman é responsável por servir e preparar bebidas. Além disso, atende a pedidos de clientes em restaurantes, festas, bares e outros eventos. Esse profissional também consegue orientar as pessoas quanto aos drinks e explicar detalhes do cardápio, por exemplo.

Tipos de barman

Agora que você conhece a definição de barman, veja os dois principais tipos de bartenders: o clássico e o freestyle. Essas classificações influenciam a forma como o profissional exerce seu ofício.

Barman clássico

O barman clássico é aquele profissional que sabe tudo sobre as mais variadas bebidas, desde sua origem, características, composição, propriedades e efeitos. Com isso, ele é capaz de preparar diferentes drinks, com receitas próprias e combinações.

Além disso, ele sabe fazer os coquetéis mais conhecidos em todo o mundo, como o Dry Martini. Em geral, esses profissionais se vestem com mais formalidade, usando uma roupa social composta por terno e gravata. Além disso, apresentam um perfil mais experiente e costumam ser responsáveis pela equipe operacional do bar e toda a organização das bebidas de um local.

Barman freestyle

Esse tipo de barman tem algumas habilidades que agregam valor a seu serviço, como malabarismo, mágica e pirofagia. Você já presenciou alguma dessas situações? Esses profissionais não precisam conhecer tudo sobre os drinks, como é o caso do barman clássico. Normalmente, eles têm a intenção de impressionar e entreter o público. Na vestimenta, eles são mais jovens e descolados, além de trabalharem em festas e eventos de diferentes segmentos.

Habilidades necessárias para ser um barman

A característica principal para ser um barman de sucesso é saber apresentar e preparar a bebida desejada pelos clientes. Além disso, é importante gostar de servir as pessoas e ter comprometimento com a profissão.

Outro ponto fundamental para a carreira desses profissionais é o estudo. Nesse momento, tenha em mente que as habilidades de um barman podem ser desenvolvidas e, por isso, a prática e o conhecimento são essenciais para aperfeiçoá-las.

Geralmente, esses indivíduos precisam fazer todas as receitas e técnicas sem errar ou causar problemas no ambiente de trabalho. Afinal, qualquer ação falha pode gerar prejuízos para o estabelecimento em que trabalham. No entanto, no início da prática, é comum os iniciantes errarem. É assim que aprendemos e nos tornamos bons no que fazemos!

Por fim, é interessante que o barman já conheça um pouco sobre coquetéis e bebidas, pois esse interesse e informação facilita sua consolidação na carreira. Porém, é possível obter esses dados a partir de muita dedicação e estudo em assuntos da área.

Comece praticando em casa

Se você sonha em preparar bebidas de diferentes tipos para diversas pessoas, mas ainda não é um especialista, comece criando drinks na sua própria casa. Imagine um momento de diversão e união entre os seus familiares e amigos e você servindo diferentes coquetéis. Assim, você é capaz de analisar as suas habilidades e ouvir as opiniões dos colegas.

Além disso, procure por cursos e especializações. Isso pode ajudá-lo a se aprofundar no segmento e conhecer outros profissionais para se inspirar e trocar experiências.