MG – Pela primeira vez, Feira do Empreendedor será 100% digital

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de setembro de 2021.

MG – Estão abertas as inscrições para o maior evento de empreendedorismo do mundo: a Feira do Empreendedor Digital 2021. Nesta edição inédita, realizada de 23 a 27 de outubro, o evento será totalmente digital e a expectativa é que mais de 100 mil pessoas participem das várias atividades gratuitas direcionadas para quem quer abrir ou melhorar a gestão do negócio. Inscrições gratuitas: www.feiradoempreendedor21.com.br.

Este ano, o evento promovido pelo Sebrae vai acontecer na plataforma de realidade virtual “Sebrae Experience”, um ambiente 3D, com acesso facilitado às capacitações, conteúdos e soluções para pequenos negócios. Pela plataforma on-line, os empreendedores poderão receber orientações e esclarecer dúvidas com os analistas do Sebrae por meio do atendimento remoto.

“No formato presencial ou on-line, a Feira do Empreendedor é uma oportunidade para os empreendedores atualizarem sobre gestão de negócios, melhoria de processos gerenciais, mudanças de hábitos de consumo e novas tecnologias. Conhecimentos que vão impulsionar seus negócios tornando-os mais competitivos e preparados para o pós-pandemia”, explica o Superintendente do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha.

Com um formato inclusivo, a Feira do Empreendedor terá todas as palestras com intérpretes de Libras, e ainda jornadas de conhecimento direcionadas às áreas de finanças, vendas, inovação, educação empreendedora, mercado internacional, formalização, entre outros assuntos.

Durante os cinco dias do evento, os visitantes também poderão conhecer produtos e serviços oferecidos por pequenas empresas de norte a sul do país. Outra atração da Feira será a “Vitrine”, um formato novo para o empreendedor apresentar sua marca ao público, trocar cartões de visita virtuais e já encaminhar negociações.

“A plataforma virtual da Feira possibilita ainda a interação entre os participantes, a troca de experiências, e ainda, a identificação de potenciais clientes, fornecedores, parceiros comerciais e novas ideias de negócio”, justifica o Superintendente do Sebrae Minas.

Haverá, ainda, Rodadas de Negócios Virtuais, uma oportunidade para pequenas empresas negociarem seus produtos e serviços diretamente com grandes. A expectativa é que a Rodada gere cerca de 300 reuniões envolvendo 260 participantes.

