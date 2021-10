A importância da saúde do sono: entenda neste artigo

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de outubro de 2021.

Entender a importância da Saúde do Sono é algo vital para todo o tipo de pessoas, desde os mais novos até os mais idosos, passando por quem trabalha CLT, autônomo ou está desempregado, indo para estudantes, homens e mulheres e muito mais. Não é à toa, portanto, que projetos como o blog Apsique são tão importantes, ajudando as pessoas a entenderem melhor o funcionamento do ciclo do sono.

Na prática, os brasileiros estão entre as pessoas que menos dormem no mundo todo. Parte da explicação está na nossa cultura de trabalho, parte está no fato de que somos um dos países com o maior índice de distúrbios do sono: mais de 60% dos brasileiros têm algum tipo de problema para dormir, contra média de 42% no planeta inteiro.

No entanto, é vital entender a importância da saúde do sono para compreender como é vital cuidar dessa área da vida e ter mais saúde no geral. Quer aprender mais sobre o assunto? Então siga a leitura do artigo abaixo!

A importância da saúde do sono em 5 pontos

1. O sono tem capacidade restauradora

Um dos principais pontos a ter em mente sobre o sono é que ele tem uma importante capacidade restauradora no nosso corpo. Explicando de maneira um pouco superficial e simples, o processo de dormir funciona como uma espécie de faxina em nosso organismo.

Por exemplo, você sabe por que ficamos sonolentos quando o dia chega ao fim? O que acontece é que, conforme vamos fazendo coisas durante o dia, nosso corpo solta uma substância específica que “gruda” em alguns receptores no cérebro. É essa substância que causa a sensação de cansaço e sono. Quanto maior ela for, maior a sensação. Por isso, quanto mais fazemos coisas, mais ficamos cansados e maior a quantidade da substância liberada.

Quando dormimos, no entanto, essa substância é processada e eliminada, o que faz com que deixemos de ficar cansados e acordamos mais restaurados. Assim como esse “lixo”, por assim dizer, é processado, outros tantos também o são em diferentes partes do nosso corpo.

2. É no sono que hormônios importantes são liberados

Você provavelmente já ouviu falar que as crianças crescem durante o sono. Sabe o por quê? Porque é nesse momento que o nosso corpo solta uma grande carga de hormônios específicos que ajudam tanto no crescimento (durante a infância), como em várias outras funções do nosso organismo na vida adulta.

Portanto, ter um bom sono, sem muitas interrupções e sem dificuldades, significa que seu organismo soltará os hormônios que ele precisa para funcionar melhor.

3. A falta de um sono restaurador afeta vários sistemas

Você já ouviu falar na Apneia do Sono? Ela consiste em uma síndrome em que a pessoa acorda várias vezes durante a noite, em alguns casos até centenas de vezes. Ela pode sequer perceber que acordou, mas isso se repete vez após vez.

Ela acorda porque a sua traqueia é obstruída por músculos e ela para de respirar. O cérebro, então, envia sinais para que ela desperte e desobstrua a traquéia, voltando a processar oxigênio.

O problema dessa síndrome é que ela impede um sono produtivo e restaurador. Afinal, a pessoa é acordada centenas de vezes durante a noite, o que resulta em dificuldades de passar de uma fase do sono para outra.

O resultado:

falta de raciocínio no dia seguinte;

mais ansiedade e depressão;

hipertensão;

risco de parada cardíaca;

diabetes tipo 2.

4. A sua saúde mental também é afetada

Como vimos acima, a falta de um sono restaurador não afeta só o corpo físico, mas a nossa saúde mental também. Não dormir direito está profundamente ligado a maior risco de ansiedade e depressão, além de aumentar a gravidade desses problemas.

Por isso, é importante conseguir melhorar a sua qualidade de sono para evitar sofrer com problemas desse tipo ou, no mínimo, reduzir a intensidade dessas situações.

5. O sono ocupa grande parte da sua vida

Por fim, é importante entender que o sono ocupa mais ou menos 1 terço da sua vida. Pense da seguinte forma: cada dia tem 24 horas e nós devemos dormir mais ou menos 8 horas por dia. Portanto, 1 terço de toda a nossa vida é dedicada a dormir.

Imagine se você comesse 1 terço da sua vida. Você teria muito mais cuidados com o que come, não é mesmo? Portanto, é importante ter todo esse cuidado com o sono também.

Pronto! Agora que você viu a importância da saúde do sono, é hora de se dedicar para melhorar a sua, caso ela não esteja no melhor nível. Uma boa ideia é começar a dormir com um aplicativo especializado em analisar o seu sono para poder ver quais são os seus problemas na área e poder pesquisar por soluções que sejam adequadas para o seu caso.

Gostou do conteúdo? Então comente abaixo com a sua opinião e conte como é a sua rotina do sono!