Eventos marcam retomada de atividades esportivas e de lazer no interior paulista

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 27 de outubro de 2021.

Campinas (SP) 27/10/2021 –

No final de semana de 5 a 7 de novembro, Campinas terá festival de gastronomia e de esportes

A partir do próximo dia 1º de novembro, os eventos esportivos, culturais e de lazer poderão utilizar até 100% da capacidade do local, respeitando as regras sanitárias e as medidas já adotadas para as partidas de futebol nos estádios, determinadas pelo governo do Estado de São Paulo. Em Campinas, interior paulista, dois eventos de gastronomia e um esportivo marcam a retomada no próximo final de semana, com previsão de geração de pelo menos 400 empregos diretos e indiretos.

Nos dias 5, 6 e 7, na Lagoa do Taquaral, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas com correalização da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo, promovem a terceira edição do DegustArt – festival de gastronomia, música e arte, com a participação de 23 restaurantes e bares da região, e geração de 400 empregos diretos.

Neste ano, o evento terá diversas atrações, como um torneio de beach tennis. Quinze artesãos da cidade, sob curadoria do Campinas Criativa, que farão exposição e venda de seus produtos, alavancando a economia criativa da cidade. A área contará com um espaço kids. Também serão realizadas “Cozinha Show”, com uma grade de aulas de gastronomia nos três dias de evento, lecionadas por jovens chefs do curso de gastronomia da Uni Metrocamp, e músicas com artistas da cidade e a Orquestra Sinfônica de Campinas.

Matheus Mason, presidente da Abrasel Regional Campinas, explica que é uma satisfação poder retomar as atividades gastronômicas na cidade, seguindo todos os protocolos sanitários. “O festival, além de divulgar a gastronomia regional e ajudar os restaurantes e bares nesta retomada, é importante para levar diversão para a sociedade, bastante impactada com quase dois anos de reclusão”.

“Estamos ansiosos para poder voltar a ter eventos públicos e, com essa nova etapa de liberações que o avanço da vacinação e a melhora das condições epidemiológicas permitem, nos deixa muito animados. A retomada dos eventos é fundamental para girar a economia e poder provar a gastronomia de qualidade, a música, o entretenimento e a economia criativa”, disse a secretária de Cultura e Turismo de Campinas, Alexandra Caprioli.

Neste ano, por conta dos protocolos sanitários, a Abrasel RMC e a Prefeitura adotarão uma série de medidas sanitárias, conforme recomendação do Plano São Paulo, para garantir a saúde do público.

O acesso ao espaço do festival somente será permitido a quem apresentar a comprovação total da vacinação (uma, duas doses ou dose única), mediante apresentação da carteirinha ou do aplicativo do Governo do Estado (ConectSus). Para quem não tomou nenhuma dose, assim como crianças com menos de 12 anos, a entrada só será permitida com a apresentação de um exame de PCR realizado nas últimas 48h ou Antígeno realizado nas últimas 24 horas.

Dentro do evento será obrigatório o uso de máscara, exceto quando estiver comendo ou bebendo. Serão disponibilizados displays de álcool em gel 70% em vários pontos e redução do público para garantir o distanciamento.

O DegustArt contará com 22 participantes: Abbraccio Cucina Italiana, Banana Café, Bar Candreva, Cachorro Magro Rotisceria Artesanal, Casa da Sobremesa, Casa Toro Carnes (Jundiaí), Empanadas Caminito, Estação Marupiara, Japa Um Sushi, Los Machuchos, Los Vaqueros, Mega Pizza Forneria, Milou Chocolateria, Ôoo Dog, Outback Steakhouse, Padoca do Vila, Pancho Culinária Callejera, Pat Kik Gastronomia Árabe, Praxe Burger, Prime Italian, Thanks Burger, Wee Poke.

No mesmo final de semana, a Rede Vitória Hotéis reabre seu espaço para um evento esportivo: o 5 Hours Bike Day. A 17ª edição acontecerá no dia 6 de novembro, no heliponto do Vitória Hotel Concept Campinas, das 15 às 21h. Serão seis horas de pedal, com capacidade para 60 participantes por aula, e diversão.

O 5 Hours Bike Day tem como proposta unir no mesmo espaço atividade física, relacionamento entre os participantes, entretenimento e a chance de acompanhar o pôr do sol em um dos pontos mais altos da cidade, onde está localizado o heliponto do hotel. Além de tudo isso, desenvolve um papel social. Neste ano, no ato do cadastramento o participante doará um brinquedo ou R$ 30,00 para ser destinado ao Grupo Primavera.

Desde a primeira edição, o spinning foi o esporte escolhido pelos organizadores, por ser uma das aulas mais concorridas nas academias. Trata-se de uma atividade na qual o participante queima entre 500 e 700 calorias em uma hora de aula, além de fortalecer a musculatura e aumentar a resistência cardiovascular e respiratória.

Eduardo Porto, diretor de marketing da Rede Vitória Hotéis, conta que a volta do 5 Hours Bike Day é um momento especial tanto para o público, como para a área de eventos esportivos, em fase de retomada das atividades. “A iniciativa é uma forma animada e saudável de promover a prática esportiva na cidade, aliando relacionamento e uma ação social”, conta.

O evento terá duração de oito horas, com seis horas de aula spinning, divididas em seis faixas de 45 minutos de duração, comandadas por cinco professores da Cia Athletica Campinas por aula. A academia será responsável pela organização técnica do evento e das bicicletas de última geração.

O 5 Hours Bike Day não ficará restrito apenas às aulas. A Rede Vitória Hotéis e a Noblu Sports, organizadoras e realizadoras do evento, estão preparando uma série de atrações extras e comidas para os participantes curtirem um dia especial. No centro de convenções do hotel, um DJ fará a animação. A estimativa é de que o evento receba cerca de 600 pessoas e todos os protocolos contra o COVID-19 serão seguidos à risca.

Website: https://rmc.abrasel.com.br/