* Por: Jornal Montes Claros - 12 de novembro de 2021.

Adquirir bolsas de luxo é uma prática bastante comum entre mulheres que não abrem mão da sofisticação e qualidade que essas bolsas oferecem. Existe uma cultura de adquirir essas bolsas e torná-las itens de coleção, inclusive, embora a grande maioria das consumidoras as compram para usá-las em ocasiões especiais ou no dia a dia.

Mas a verdade é que bolsas de luxo não custam tão pouco, então uma opção bastante viável é adquiri-las em brechós de luxo, um segmento que vem se popularizando bastante atualmente. Neste artigo apontaremos as vantagens de comprar bolsas de grife em um brechó de luxo.

As bolsas de grife que toda mulher sonha em ter

Poderíamos citar aqui uma lista infinita de marcas e modelos que estão na lista de sonhos de consumo de toda mulher, bolsas clássicas e atemporais, modernas e luxuosas, para todos os gostos. Alguns ícones nunca saem de linha por serem tão cobiçados, então as marcas relançam esses modelos, mas com material e tamanho diferenciados da bolsa original, sem que ela perca sua identidade.

Podemos iniciar a lista com a tão querida e desejada Chanel. A Coco Chanel criou a primeira bolsa tiracolo, no ano de 1955, o modelo Chanel 2.55. Nos anos 80 a marca lançou o modelo Classic Flap, inspirada na 2.55 e seu valor nos Estados Unidos é de U$5 mil.

Outro modelo clássico muito desejado é a Cèline Tote, que possui várias versões, como estampada e bicolor, e custa em média U$3 mil. Existem ainda outros modelos muito desejados, mas estas são as marcas e modelos que mais fazem sucesso.

Como comprar bolsa de grife?

Na hora de escolher qual bolsa de grife comprar, analise alguns pontos importantes para não se arrepender da compra. O primeiro ponto para refletir é: analise seu estilo e faça reflexões como: essa bolsa combina comigo? Combina com as roupas que costumo usar? Atende as minhas necessidades? Se a resposta para todas, ou a maioria, dessas perguntas for sim, então a aquisição valerá a pena. Outra reflexão a se fazer é: pense em todas as outras bolsas que você já tem para não comprar um modelo muito semelhante ou repetido.

Atente-se para a originalidade do produto, pois existem muitas falsificações de produtos de luxo no mercado. Pesquise os preços antes de comprar, faça um levantamento de quais locais têm a bolsa desejada disponível e escolha a que oferecer melhores condições de pagamento.

A curadoria em brechós

Muita gente ainda tem preconceito quanto à compra em brechós, e usam como justificativa o fato de os itens disponíveis terem pertencido a desconhecidos, pessoas que já faleceram, ou são itens que seriam descartados, entre outros motivos. Mas a verdade é que existe uma curadoria em todos os brechós, principalmente os de luxo. Você sabe o que é isso? A curadoria é o processo de garimpo das peças, da higienização, dos pequenos reparos, como costurar peças com avaria, recolocar botões que estejam faltando, retirar manchas causadas pelo tempo, etc. Então, não se sinta inseguro em adquirir peças em brechós de luxo, pois antes de estarem disponíveis para compra, elas passaram por um processo de curadoria extremamente cauteloso para oferecer o produto no melhor estado para os clientes.

Brechó de luxo: vale a pena visitar?

A cultura dos brechós vem se espalhando muito por todos os lugares. O brechó é um lugar onde você encontra artigos usados para compra, como roupas, sapatos, livros, objetos, bijuterias etc. Eles disponibilizam artigos em bom estado de conservação por um preço mais acessível, o que torna a compra mais consciente e econômica. Hoje em dia existe um grande número de brechós de luxo, especializados em vender produtos de marcas mais caras, bolsas e sapatos de grife second hand (segunda mão) por um valor mais atrativo.

Mas para comprar em brechós, é importante que você vá à procura do que precisa com tempo, para analisar as opções, os detalhes da peça, visitar mais de um brechó de luxo se for preciso, até encontrar o que deseja.

É possível encontrar bolsas de grife em um brechó de luxo?

A resposta é sim! Muitos brechós de luxo contam com um acervo de bolsas de grife, pois muitas mulheres vendem esses artigos por um valor acessível à loja ou acabam trocando por outro produto de maior interesse.

Quais as vantagens de comprar bolsas de grife em um brechó de luxo?

Sabemos que artigos de luxo costumam ter um valor elevado, então podemos pontuar a economia como a principal vantagem de comprar bolsas de grife em um brechó de luxo. Como estes produtos são produzidos com alta qualidade para que durem por muito tempo, é muito provável que você encontre as bolsas em ótimo estado, muitíssimo semelhante a um produto novo, comprado em uma loja.

Outra vantagem é a sustentabilidade. Ao adquirir um produto de segunda mão, você está contribuindo com o meio ambiente, evitando o descarte e o gasto com matéria prima para produzir outro item do zero.

Além disso, ao comprar uma bolsa de grife em um brechó de luxo, você estará contribuindo com a economia local e fortalecendo pequenos empreendedores.

Então se você deseja muito comprar aquela bolsa de luxo que tanto espera para ter, o brechó de luxo pode te ajudar a realizar esse desejo. Pesquise por brechó de luxo online ou o brechó de luxo físico mais próximo de você e boas compras!