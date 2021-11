Vestibular: Confira os assuntos mais abordados em matemática

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de novembro de 2021.

Com a proximidade do Enem 2021, a preparação dos estudantes se torna ainda mais intensa. A matemática de vestibular é o principal terror dos vestibulandos e, por isso, é a matéria para a qual mais se preparam.

30% a 40% das questões de matemática dependem de conhecimentos básicos. Outra parte exige melhor interpretação de texto, principalmente em questões que abordam os assuntos mais difíceis da matemática.

Para lhe ajudar nessa matéria, aqui vão algumas dicas essenciais para se sair bem. Veja quais são as questões de matemática que mais caem no Enem e em outros vestibulares!

“O aluno tem que ter uma capacidade de leitura muito boa. É um eixo cognitivo da prova como um todo.” (Sérgio Ghiu, professor de matemática do Sistema de Ensino pH)

A matemática é uma das principais disciplinas ao estudar para o vestibular. Ela apresenta muitas questões, que geralmente envolvem o cotidiano da população: regra de três, matemática financeira, juros, porcentagens, razões e proporções.

Dessa forma, as questões de matemática que mais caem no Enem abordam assuntos práticos do dia a dia. Isso ajuda a definir quais são os assuntos mais recorrentes, principalmente ao analisar as provas antigas.

E com isso, você consegue se preparar para os assuntos mais difíceis da matemática. Confira agora o que mais cai!

Quais são os principais temas de matemática?

Os principais temas de matemática que mais caem são grandezas proporcionais, geometria plana e espacial, funções e probabilidade. Ainda é possível encontrar na prova de matemática razão, proporção e escala, estatística e porcentagem.

Outros assuntos menores que podem fazer parte das questões de matemática são:

Logaritmos;

Funções trigonométricas;

Polinômios e equações polinomiais;

Análise de gráficos e tabelas;

Prisma, cilindro e cone;

Reta e circunferências no plano cartesiano;

Sistemas lineares;

Entre outros temas de matemática.

É necessário decorar algo ao estudar matemática online?

Algumas equações e fórmulas são cobradas na prova de matemática, sendo assim necessário praticar alguma memorização.

Em questões de análise combinatória, probabilidade, razão e proporção , é importante decorar arranjos, escalas de mapa, cartografia e regra de três;

, é importante decorar arranjos, escalas de mapa, cartografia e regra de três; Nas de geometria plana e espacial , é importante saber as relações sobre áreas (como dos triângulos e quadrados) e as fórmulas de volume;

, é importante saber as relações sobre áreas (como dos triângulos e quadrados) e as fórmulas de volume; Na geometria analítica, é essencial uma revisão em equações da reta, equações da circunferência e a fórmula do raio.

5 dicas para se sair bem nos assuntos mais difíceis da matemática

Para ter bons resultados ao estudar matemática online, é importante dominar os conceitos mais importantes da matéria. Para alcançar esse domínio, você deve estudar e revisar os assuntos citados aqui, entre outros que podem cair.

Para isso, aqui vão algumas dicas que lhe ajudarão a estudar matemática online!

Crie um ambiente de estudo agradável

O espaço onde vai estudar deve proporcionar concentração e disciplina, sendo distante das distrações e dos barulhos. É importante que mantenha afastado os aparelhos eletrônicos e que o espaço seja aconchegante e relaxante.

Busque dominar os conceitos mais relevantes

Ao estudar para o vestibular, é essencial que foque sua atenção nos assuntos que tem mais dificuldade. Não deve buscar apenas memorizar as fórmulas e operações – tente entender a fundo como os conceitos funcionam, pois assim terá mais produtividade.

Sempre ponha em prática o que aprendeu

Sejam novos ou antigos, é importante que sempre tente resolver os exercícios da matéria. Com isso, você absorve mais rapidamente o conteúdo que aprendeu ao estudar a matemática.

Faça revisões do que estudou

Após estudar e pôr em prática o conhecimento, não se contente em fazer isso apenas dessa vez. É importante que revise todos os conteúdos que estudou, pondo em ação a técnica da Repetição Espaçada.

Faça simulados com questões de matemática

Caso já tenha em mente qual o vestibular que vai fazer, busque por simulados online dele. Com isso, você não apenas põe o conhecimento em prática, como também tem uma experiência mais próxima ao da que ocorre no vestibular real.

Conclusão

Estudar para a matemática não é tão difícil quanto parece – ao ir atrás de entender mais dela, você percebe o quão simples ela pode ser. E ao saber quais conteúdos caem mais, fica mais prático de se preparar para o vestibular.

Dessa forma, para se sair bem na matemática do vestibular, esteja preparado em todos os sentidos!