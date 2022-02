PUC Minas com inscrições abertas para pós-graduação lato sensu online

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de fevereiro de 2022.

Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação da PUC Minas, 1º semestre de 2022. Os cursos voltam-se para profissionais que buscam aprimoramento e inovação, com a qualidade e a tradição de uma das mais respeitadas instituições de ensino superior do país. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet no www.pucminas.br/pos.

Cerca de 300 cursos online com aulas ao vivo em mais de 30 áreas de conhecimento estão sendo ofertados nesta campanha. No modelo online, o aluno tem dia e hora marcados para assistir às aulas, que contam com a presença do professor e dos colegas em um ambiente similar ao de uma reunião virtual. As aulas ficam gravadas por tempo determinado, caso não seja possível uma eventual participação ao vivo.

Com 25 anos de trajetória completados em 2020, a PUC Minas viabiliza financiamento para os cursos de pós presencial e online com aulas ao vivo, que estão com inscrições abertas. O programa oferece condições de financiamento que variam de acordo com o curso, mas podem chegar a até 26x. Para mais informações, acesse.

SERVIÇO:

Inscrições abertas para cursos de pós-graduação PUC Minas

Inscrições pelo site: www.pucminas.br/pos | Mais informações: (31) 3319-4444.