Quais as principais ferramentas manuais da Mecânica Pesada?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de fevereiro de 2022.

Para cada trabalho a sua ferramenta específica! É assim que deve pensar quando o assunto é o trabalho com a mecânica pesada. Como já deve imaginar, não é qualquer ferramenta que pode ser utilizada nesse ofício. Até mesmo porque várias dessas mais comuns, que todos conhecemos, nem suportam tudo o que precisa ser feito.

Com a intenção de que você saiba e conheça algumas ferramentas, mais resistentes e prontas para o trabalho com a mecânica pesada, é que escrevemos este artigo. Nele falaremos exatamente sobre alguns critérios para que uma ferramenta específica possa ser usada e os motivos pelos quais sugerimos esse tipo e não outro.

Por onde começar?

O primeiro passo para você que possui um negócio e trabalha com oficina pesada mesmo, é pensar num estoque. Em outras palavras, precisa calcular quais ferramentas serão necessárias para que o seu ofício possa ser feito sem nenhum imprevisto.

Quando o assunto é um negócio como esse, algumas coisas precisam ser observadas nas ferramentas. Tais como:

Durabilidade;

Resistência ao impacto;

Material resiliente;

Formato preciso;

Entre outros.

Aqui vale ainda lembrar que será um diferencial conhecer cada uma das ferramentas. Isso porque, se você conhecer cada uma delas, saberá com propriedade aquilo que precisa ter em sua oficina. E consequentemente o resultado do seu trabalho terá melhor qualidade. Então, não durma na hora de comprar as suas ferramentas.

Se ainda não pensou naquilo que é essencial para esse seu trabalho, aqui vão as melhores dicas do que precisa contar na hora de cuidar dos bens dos seus clientes. Tudo a partir da melhor qualidade e previsibilidade:

a) Conjunto de chaves

um bom mecânico sabe muito bem que um veículo, seja ele qual for, é cheio de parafusos. Eles são de vários tipos e formas, e para cada um deles há a necessidade de uma chave específica. Para lidar com todos os tipos de parafusos que encontrará, precisa estar preparado.

Um conjunto de chaves é um recurso essencial para conseguir realizar o seu trabalho. Deve ter, pelo menos, chave de fenda, allen, chave-inglesa. Todas em diversidade de tamanhos e formatos, que resolva qualquer problema com a ferramenta mais adequada àquele determinado veículo.

b) Instrumentos para medição

As peças de um veículo são feitas sempre sob medida. Por isso é importante que você tenha condições de medir não somente elas, mas todas as partes que necessitar para que seu trabalho seja completo.

Quando falamos de medida, também devemos lembrar-nos da parte elétrica. Ela, assim como todas as outras partes, precisa de uma medição. O multímetro, por exemplo, é o instrumento capaz de medir corrente elétrica, resistência, etc. Por essa razão, é claro que é um instrumento muito necessário para ter em seu trabalho.

c) Ferramentas hidráulicas

De maneira geral, quando se ouve falar em alguma ferramenta do tipo hidráulico isso significa menos esforço e mais eficiência. Em outras palavras, significa que com uma pequena força feita num macaco hidráulico, por exemplo, se pode levantar o grande peso de um veículo.

Exemplos de recursos desse tipo são macacos, elevadores e guinchos. Se desejar o mesmo resultado, mas com o menor esforço, essa é uma dica muito interessante.

d) Equipamentos de proteção

O ambiente de uma oficina mecânica pode ser muito perigoso. É preciso estar atento a tudo. Para se prevenir de qualquer acidente existe uma série de equipamentos que servem para a proteção da saúde do trabalhador.

Esse é o caso, por exemplo, dos óculos de proteção, do capacete, das luvas, entre outros. Além disso, é bom manter sempre a limpeza desses equipamentos para que eles durem mais. Ou seja, nisso também há uma economia que pode ser gerada.

Também é muito bom que o espaço de trabalho esteja sempre o mais limpo e organizado possível. Além de ser bom para quem ali contigo, trabalha também o será para o cliente que chega até você precisando dos seus serviços.

Boas ferramentas para boas mãos!

Observe como cada ferramenta está sendo utilizada. Se você deseja economizar na compra de mais material porque o seu não está servindo, pense em como está sendo utilizado e qual a melhor maneira de fazer com que ele dure.

Em outras palavras, fique esperto. Não só você, mas todos os que usam esses recursos para o trabalho. Devem pensar que o que está ali é para que o ofício seja bem feito. E se um dia algum desses itens faltar, a dificuldade em garantir a qualidade ao cliente será maior. Pense sempre nisso e cuide de cada coisa em seu local de trabalho.