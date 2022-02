Clínica de Recuperação em Imperatriz do Maranhão – Conheça nosso tratamento

28 de fevereiro de 2022.

Voltando a falar sobre você e de como chegou até o nosso site, é bem provável que você esteja sofrendo com a dependência química ou alcoólica.

A Clínica de Reabilitação em Imperatriz do Maranhão

Não significa que você seja uma pessoa dependente. Talvez um filho, irmão, esposa, marido, ou alguém próximo.

Na verdade, em grande parte dos casos envolvendo dependência química ou alcoolismo, quem acaba sofrendo mais é a família ou pessoas próximas do dependente.

Tirando o fato de ver uma pessoa que amamos escravizada pelo vício, ainda existe o preconceito por grande parte das pessoas que não sabem de perto o que é enfrentar o alcoolismo ou dependência química.

Mesmo nos dias de hoje, as duas doenças são mal interpretadas por grande parte da população.

Não apenas no Brasil, mas em praticamente todo o mundo.

É bem comum que as pessoas assimilem dependentes químicos à marginais, criminosos, “vagabundos”, entre outros adjetivos desagradáveis.

Mas não significa que todo dependente químico seja uma pessoa de má índole.

O que acontece é que, principalmente no caso do abuso de drogas ilícitas (ilegais), as chamadas drogas mais “pesadas”, o usuário acaba por perder o discernimento do que é certo ou errado.

E muitas vezes acaba cometendo crimes, sendo agressivo, inclusive com sua própria família e as pessoas que mais ama.

Entenda um pouco mais sobre o tratamento para dependentes químicos em Clínica de Recuperação em Imperatriz do Maranhão – MA

A nossa clínica de recuperação em Imperatriz possui acomodações adequadas, com o intuito de amparar a cada tipo de caso, com clínicas preparadas para atender todo tipo de paciente. Contamos com ambientes agradáveis, organizados e em locais próximos à natureza, oferecendo o bem estar aos nossos residentes.

Contamos com uma equipe de profissionais comprometidos com a nossa causa em ajudar nossos pacientes. Entre tais profissionais podemos citar médicos, psicólogos e terapeutas. Também contamos com colaboradores em diversas áreas preparados para melhor atender cada paciente.

A metodologia que utilizamos na clínica é totalmente completa e está sempre sendo atualizada, sempre visando os princípios e valores, respeitando cada indivíduo e suas crenças.

Nosso objetivo é oferecer soluções no processo de reabilitação tanto de dependentes químicos quanto alcoólatras. Com métodos terapêuticos, solucionando transtornos mentais e emocionais causados pelo vício.

Clínica de Reabilitação em Imperatriz – Dados importantes

Você! Você mesmo que está lendo agora e chegou até aqui nesta página! Se você está procurando por uma clínica de recuperação em Imperatriz saiba que você já encontrou! A Clínica Brasil Internação Sonhos está no segmento de reabilitação humana há mais de 6 anos. Mas falaremos um pouco mais sobre a instituição em breve. Boa leitura!



Fornecemos soluções diferenciadas com qualidade superior na busca constante do equilíbrio psicológico, emocional, moral, social do paciente e dos que se encontram sob sua tutela.

Nossos tratamentos abrangem muito mais do que o paciente, mas também todos os seus familiares, orientando-os em todos os aspectos para o melhor resultado no tratamento do dependente.

Se você tiver alguma dúvida sobre a nossa clínica de recuperação em Imperatriz, por favor, entre em contato conosco. Será um prazer para nós poder ajudar você e sua família!