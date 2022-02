Tratamento para dependentes químicos em Imperatriz – Parceria com a Nova Avatar

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: da redacao_2 - 28 de fevereiro de 2022.

Internação para dependentes químicos em Clínica de Reabilitação em Imperatriz – MA

Dentro do plano de tratamento involuntário, o paciente decide se utilizará a ibogaína (uma substância milagrosa, capaz de tratar de forma eficaz os problemas com o alcoolismo e afins) em sua recuperação.

A substância é administrada por profissionais, depois de avaliado o caso de cada paciente, para determinar a dosagem e o período de utilização da ibogaína (com o paciente devidamente internado na instituição, e acompanhado pela equipe de médicos).

Essa substância não provoca dependência, nem efeitos colaterais indesejados nos pacientes que a utilizam, portanto, é necessário que somente um profissional qualificado, faça a administração da dose adequada em cada caso.

Tratamentos de drogas e álcool em Imperatriz

A dependência química e/ou alcoólica gera grandes problemas para o usuário e também familiares e amigos próximos, por isso, iniciar o tratamento em uma clínica de recuperação de drogas em Imperatriz é o passo mais importante e necessário a ser tomado.

Você pode solicitar o início do tratamento para nossa equipe 24h por dia e 7 dias por semana. O Grupo Aliança pela vida trabalha com ambulâncias equipadas para atender urgências, emergências e solicitações de internação involuntária e internação voluntária com remoção 24h por dia em todo o território nacional.

Nós entendemos e acolhemos todas as situações recorrentes ao uso de drogas. Por isso, é possível solicitar a remoção 24h para início do tratamento em nossa clínica de recuperação, de forma mais sigilosa e privativa, solicitando que nossa equipe vá até o local com um carro descaracterizado.

Nossa Clínica de Recuperação Masculina em Imperatriz: entre em contato e conheça!

Infelizmente, o vício em drogas não é raro. A dependência gera grandes problemas físicos e mentais, afetando a vida da pessoa como um todo. Por isso, o tratamento contra essas substâncias são feitas de forma individualizada na Clínica de Recuperação Masculina em Imperatriz.

Clínica de Recuperação de drogas em Imperatriz

Os tratamentos são individualizados para cada paciente, uma vez que os profissionais levam em conta o tipo de droga usado, condições físicas e mentais, entre outros aspectos.

A dependência química não tem cura definitiva, mas o centro de reabilitação realiza o tratamento para o controle e recuperação do usuário. O acompanhamento psicológico, psiquiátrico e médico são responsáveis pelo processo.