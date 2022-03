Compartilhe Facebook

* Por: da redacao_2 - 8 de março de 2022.

A Clínica de Recuperação em Seropédica disponibiliza um tratamento exclusivo – Terapia Racional Emotiva

A terapia racional emotiva foi criada pelo psicólogo Albert Ellis. Ela consiste em como o indivíduo encara o mundo ao seu redor é que vai determinar a maneira de como ele reage às situações, quando elas são de desordens emocionais e comportamentais. As clínicas de recuperação em Seropédica, no geral adotam este tipo de tratamento por ele funcionar muito bem.

O QUE É TERAPIA RACIONAL EMOTIVA OU – TRE

A terapia racional emotiva aplicada nas clínicas de recuperação em Seropédica, são baseadas na tese, de que o indivíduo não deva se prejudicar ou deixar com que situações externas afetem seu lado emocional. Em via de regra, o dependente químico é um doente emocional. Ou seja, ele deixa que situações externas, como, a morte de um ente querido, discussões e brigas familiares, decepções amorosas, perda de emprego, entre outras situações afetem o indivíduo ao ponto dele usar drogas. É aí que as clínicas de recuperação em Seropédica podem ajudar. A forma como o indivíduo lida com o mundo é determinante na maneira em que uma clínica de recuperação em Seropédica pode ajudar o paciente através da TRE. Começando do pressuposto de que devemos evitar ao máximo, que situações da vida nos atrapalhem ao ponto de tomarmos decisões que possam prejudicar o indivíduo. Nas clínicas de recuperação em Seropédica, usando a metodologia do TRE elas buscam auxiliar o paciente.

Como aprender a gerenciar as emoçoes

Na clínica de recuperação em Seropédica , você aprende a gerenciar situações, pensamentos e sentimentos. Em termos gerais, na vida nós não podemos deixar abalar por situações, temos que ser os gerenciadores das nossas emoções, deixar se levar por impulso, é bastante comum, porém, é algo que deve ser evitado. Agir por impulso, pode acabar por nos prejudicar de maneiras graves, por vezes, portanto é fundamental que se você estiver ou quiser internar alguém numa clínica de recuperação em Seropédica, você tome ciência de que lá você irá encontrar este tipo de tratamento entre outros para auxiliar a recuperação do indivíduo.

