SGS certifica soluções do Grupo BMV como seguras

* Por: - 10 de março de 2022.

Rio de Janeiro, RJ 10/3/2022 –

Empresas trabalham para que negócios e pessoas estejam aderentes às práticas ESG através da preservação de florestas e remuneração de produtores rurais

O Grupo BMV é auditado pela SGS, empresa de origem suíça líder mundial em inspeção, verificação, testes e certificação. Sendo assim, a SGS assegura que as soluções da ESG Tech estão em conformidade com as normas globais e as regulamentações locais, além de trazer transparência de forma independente.

Portanto, a SGS assegura que a certificação do Grupo BMV às empresas e pessoas físicas está adequada às práticas ESG como uma ação externa das empresas. Os dois grupos trabalham em paralelo para garantir que organizações e a população de todo o mundo compensem suas pegadas ecológicas, com geração de impacto positivo, o chamado “net positive”.

Isso é possível através do Selo Sustentabilidade Tesouro Verde, certificação capaz de rastrear a área preservada correspondente à pegada ambiental das companhias e ainda contabilizar os benefícios para o Meio Ambiente. Além disso, na outra ponta, a ferramenta permite remunerar a comunidade local das áreas preservadas pela conservação. A tecnologia foi uma das 18 selecionadas pela ONU como iniciativa de solução para a mudança climática durante a COP-26.

Para a obtenção deste selo de sustentabilidade, agricultores aderem ao programa do BMV e assinam um compromisso de preservar e proteger a floresta nativa pelos próximos 25 anos. Logo depois, uma equipe faz o inventário da área, aplicando metodologia validada por cientistas da Faculdade de Ciências Econômicas da Unesp e registrada na ONU (Organização das Nações Unidas).

A SGS audita todo o processo e traz credibilidade como certificador independente. Na sequência, o inventário é registrado em blockchain e a calculadora da Plataforma Tesouro Verde converte o volume de recursos naturais consumidos pela empresa ou pessoa física em área preservada para garantir a certificação.

“A parceria mostra que a temática ESG é mais atual do que nunca e as empresas estão entendendo a importância de se colocarem como players de vanguarda mundial nessa questão e na temática do desenvolvimento sustentável, de maneira geral”, explica a economista Maria Tereza Umbelino, CEO e fundadora do Grupo BMV.

A parceria com a SGS fortaleceu a credibilidade do Selo Sustentabilidade Tesouro Verde e garantiu aos clientes mais um item de segurança do processo.

A SGS já participou como validadora, com sua criteriosa e competente avaliação, de mais de 200 certificações, desde grandes companhias como Unimed, Itaú, até pequenas empresas, como clínicas médicas e restaurantes.

“A SGS entrou nessa parceria por considerar as soluções do Grupo BMV inovadoras, já que apresentam um resultado eficiente. Além disso, não existia no mercado nenhuma alternativa ou projeto para a remuneração da atividade agrícola de conservação de florestas. A SGS considera que através de sua experiência global em projetos de sustentabilidade, carbono e ESG tem como contribuir para a credibilidade necessária do Grupo BMV”, afirma a Coordenadora de Negócios de Sustentabilidade da SGS, Luiza Toscan.

O BMV é um grupo empresarial fundado em 2007, que trouxe ao mercado a solução que remunera quem preserva e conserva florestas — UCS — e a acessibilidade de empresas e instituições à qualificação ESG — Selo Sustentabilidade Tesouro Verde — de forma segura e transparente. A solução BMV é de ponta a ponta, assegurada por entidades de credibilidade global, como a SGS, Sitawi e a Unesp.

A SGS é líder mundial em inspeção, verificação, testes e certificação. A empresa é reconhecida como referência mundial em qualidade e integridade. Com mais de 93.000 funcionários, ela opera uma rede com mais de 2.600 escritórios e laboratórios no mundo todo. Entre suas atividades, a companhia assegura que os produtos e serviços estejam em conformidade com as normas globais e as regulamentações locais. Combinando alcance global e conhecimento local, experiência inigualável e excelência em praticamente todos os setores do mercado, a SGS cobre toda a cadeia de suprimento, da matéria prima ao consumidor final. Possui amplo reconhecimento no mercado de sustentabilidade e tendências ESG.

Para saber mais sobre o Selo Sustentabilidade Tesouro Verde:

https://www.tesouroverde.global/#/

https://bmv.global/

SGS: https://www.sgsgroup.com.br/

No LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmvstandard/

No Instagram: https://www.instagram.com/bmv_br/

Website: https://bmv.global/