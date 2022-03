Tratamentos para dependentes químicos em Clínica de Recuperação em Lorena – SP

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: da redacao_2 - 10 de março de 2022.

Nós da Nova Avatar buscamos nos preocupar com cada detalhe do tratamento, sempre promovendo o bem estar comum e social.

Tanto do dependente, quanto da família. Então fique atento, vamos lhe apresentar tudo sobre a Clínica de Recuperação em Lorena.

Quando falamos de internação contra a dependência química estamos dizendo de realizar um processo doloroso, tanto para o dependente quanto para o familiar.

Mas estamos atentos em dar todo apoio e suporte.

Quer saber tudo sobre a Clínica de Recuperação em Lorena ? Acompanhe o texto até o fim

Como funciona o tratamento em Clínica de Recuperação em Lorena

Portanto o tratamento consiste em diversas etapas, da desintoxicação a alta do paciente, claro isso vai de paciente para paciente.

Então precisamos do apoio familiar para ajudar na recuperação do dependente.

Tratamento especializado em Dependência Química .

Estamos há mais de 12 anos no mercado.

Terapia Racional Emotiva

Esse tipo de terapia ajuda muito no desenvolvimento emocional do paciente, mostrando a ele o seu interior interior, para que ele possa entender o quão grande é, para isso é realizado essa terapia com um profissional especializado.

Terapia Cognitivo Comportamental

As interpretações, representações ou atribuições de significado a determinadas situações ou pessoas, refletem-se em pensamentos automáticos, que por sua vez ativam estruturas básicas inconscientes: os esquemas e as crenças.

Assim, este tipo de abordagem visa a identificação de crenças e pensamentos disfuncionais, chamados de distorções cognitivas, averigue a realidade e corrige-os, de forma a mudar essas crenças distorcidas, que se encontram subjacentes a estes pensamentos.

Plano de Prevenção a Recaída

Um plano de prevenção de recaídas é uma ferramenta vital para qualquer pessoa em recuperação. Ter um plano ajuda a reconhecer seus próprios comportamentos pessoais que podem apontar para uma recaída no futuro. Ele também descreve maneiras de combater esses comportamentos e voltar aos trilhos.

Na maioria das vezes, um plano de prevenção de recaídas é um documento escrito que uma pessoa cria com sua equipe de tratamento e compartilha com seu grupo de apoio. O plano oferece um curso de ação para responder a gatilhos e desejos.

A recaída geralmente não é um evento do momento. Normalmente , é um processo de três partes , incluindo:

Recaída emocional

Recaída mental

Recaída física

Com um plano de prevenção de recaídas, é possível reconhecer e agir sobre certos sentimentos e eventos, evitando uma recaída física (que é o estágio em que alguém volta ao uso de drogas ou álcool).

Tendo em vista todas essas abordagens terapêuticas, está preparado para uma nova maneira de viver ?