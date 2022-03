Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de março de 2022.

Para que serve o código do Banco? Muitas pessoas têm essa dúvida e ela é realmente muito importante para entendermos melhor porque determinados processos acontecem quando transferimos algum valor.

Afinal, para que serve o código do Banco? Descubra abaixo!

Primeiramente vamos falar para que serve o código do banco e em seguida vamos prosseguir com mais informações aqui na nossa matéria.

O código do banco serve para identificar os bancos em alguns tipos de operação, por exemplo transferências DOC e TED ou na compensação de cheques. O código do Banco Santander por exemplo é o 033.

Esse código é classificado como COMPE e faz parte de um órgão que cuida de todo o processamento das operações que citamos acima.

Cada banco naturalmente tem o seu código e a agência acompanha e cuida da liquidação de todos os dias de vários documentos incluindo os cheques que passam entre os diversos bancos que existe no nosso país.

Dessa forma, o código do banco é a maneira de evitar que esses valores sejam enviados de maneira equivocada e erroneamente. Afinal, muitos bancos possuem mais de um código e portanto precisam dessa identificação exatamente.

Em resumo, o código do banco serve para identificar cada empresa e é a certeza que o seu dinheiro será enviado para o destinatário que você definiu e assim evitando diversos problemas.

Para que serve o código do Banco: Como começou os códigos?

O Banco do Brasil que foi o primeiro banco do país. Porém, com o passar do tempo mais e mais bancos entraram em circulação e ganharam uma parcela do mercado.

Dessa forma, com mais bancos no Brasil, se tornou necessário os códigos para cada banco com o objetivo de prevenir o erro no envio de dinheiro seja por cheque ou transferência.

Uma melhor maneira de entender isso tudo é pensar no código dos bancos como o CEP de uma determinada localização. Imagine que você quer enviar uma carta para uma pessoa e uma região distante da sua, naturalmente você vai precisar de algumas informações.

Você vai precisar do nome do destinatário, endereço, cidade e também o CEP. Assim como os códigos dos bancos, existem outras informações que precisa colocar na transferência como o número da conta, agência, CPF e etc.

Dessa forma, tanto o CEP quanto o código do banco tem o objetivo de facilitar a logística para que o valor que você transferiu ou a carta que você enviou chegue até o destinatário sem maiores problemas.

O que acontece se o código do banco está errado?

Imagine por um momento que você precisa fazer uma transferência para hoje com urgência, com isso colocou todas as informações necessárias, mas errou o código do banco. O que vai acontecer?

Na teoria não existem grandes problemas, a operação simplesmente não é realizada e o dinheiro retorna para o remetente. Entretanto, isso pode desencadear problemas posteriores caso a transferência tenha uma certa emergência.

Seguindo com o nosso exemplo, imagine que o pagamento é referente a alguma dívida. Com certeza o atraso daquele pagamento vai haver problemas e dores de cabeça.

Dessa forma, para evitar que isso aconteça tenha em mente sempre o código do seu banco atualizado e as formas que você pode conseguir esse código.

Quais as maneiras de conseguir o código?

Primeiramente precisamos recomendar o nosso site, afinal nós colocamos todas as informações atualizadas para você. Entretanto, queremos mostrar outras formas de conseguir o código do seu banco de maneira atualizada.

Afinal, como falamos é muito importante colocar o código certo do seu banco para evitar dores de cabeça e outros problemas.

A primeira forma de conseguir o código do seu banco e a mais rápida é através do aplicativo da empresa, portanto é superinteressante que você tenha o aplicativo instalado no seu celular ou tenha um acesso rápido como no computador através do Internet Banking.

Outra maneira de verificar o código do seu banco é através da central de atendimento pelo telefone do seu banco, assim você pode falar com uma pessoa real e ter essa informação, porém essa maneira é algo mais lento se comparado com o App ou Internet Banking.

Gostou da nossa matéria sobre para que serve o código do Banco? Se ficou alguma dúvida ao ler o nosso conteúdo fique tranquilo e comente abaixo no campo de comentários.

Referência: https://meubanco.digital/