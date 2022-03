Como divulgar meus vídeos do YouTube?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de março de 2022.

Curioso em saber “como divulgar meus vídeos no Youtube”? Chegou no lugar certo! Neste artigo você vai descobrir como divulgar os vídeos do seu canal

Se você estabeleceu o propósito de abrir um canal no YouTube, deve se perguntar como divulgar meus vídeos do YouTube, não é mesmo?

Você deve pensar no seu canal como uma extensão do seu site, com uma estrutura de navegação simples, com uma imagem corporativa clara e com o objetivo definido, para trazer tráfego de qualidade para o seu site. O tráfego de qualidade será transformado em clientes em potencial e, portanto, em mais possibilidades de vendas.

Consumir um vídeo é muito mais confortável do que começar a ler um texto longo e, em certos momentos do dia, agradecemos.

Se você usar a figura humana, textos para consolidar as principais ideias e uma melodia de fundo, tornará um vídeo mais fácil de consumir.

Assim sendo, para ajudar você a entender mais sobre como divulgar meus vídeos do YouTube, eu preparei o artigo de hoje sobre o assunto. Ficou interessado em saber mais? Então acompanhe comigo agora mesmo!

Como divulgar meus vídeos do YouTube e ter sucesso?

Faça vídeos longos

O YouTube tende a posicionar melhor vídeos mais longos. Observe o Tempo Total de Visualizações que seus vídeos têm e estabeleça-se como uma meta de alcançar mais de 50% de visualização. Se o seu vídeo durar 6 minutos, você terá que acrescentar pouco mais de 3 minutos.

Crie interesse no seu público

Esta é uma das dicas mais importantes para SEO no YouTube. E como em tudo, você tem que gerar interesse. Os primeiros segundos são essenciais para envolver seu público, então:

Primeiro, indique sobre o que será o seu vídeo e esclareça dúvidas.

Diga que você vai explicar algo novo, algo que você nunca contou. Você criará hype (interesse em continuar assistindo ao seu vídeo)

Faça perguntas retóricas para envolver o espectador. Você tem um canal no YouTube com poucos seguidores e visualizações? Vou ajudá-lo a aumentá-los

Posicione-se como uma voz de autoridade, transmita credibilidade e mostre que você controla o problema.

Informe ao seu espectador que você vai ajudá-lo e forneça uma solução para seus problemas e dúvidas.

Use as palavras-chave que deseja posicionar em seu discurso e repita-as ao longo do vídeo. A mensagem tem que ser clara.

Se você tem um blog sobre o mesmo nicho, é interessante que seus artigos também fiquem bem posicionados no Google. Para isso, usar palavras-chave de cauda longa e comprar backlinks pode ser uma ótima opção para resultados mais rápidos.

Análise a intenção de busca

Assim como ao configurar seu site, você notou o interesse do seu público em relação a um determinado tópico? Faça o mesmo no YouTube.

No mecanismo de pesquisa, você pode aproveitar as recomendações de pesquisa sugeridas. Por exemplo, se você quiser fazer um vídeo sobre como criar um site com o WordPress, ouça estas sugestões.

O ideal é usar títulos longos e detalhados, já que você atenderá a uma determinada consulta e não terá tanta concorrência.

Trabalhe nas descrições dos seus vídeos

Para fazer um bom SEO no seu canal do YouTube, você deve prestar muita atenção às descrições dos seus vídeos. Relacionado ao ponto anterior, escolha um título representativo, uma boa descrição que contenha as palavras-chave alvo e informações suficientes sobre o assunto.

É altamente recomendável criar links para outros conteúdos em seu canal do YouTube, seu site ou blog, suas redes sociais… Seu objetivo é que o usuário fique com você pelo maior tempo possível.

Carregue vídeos sempre na mesma hora e dia

Uma boa prática é fazer o upload dos vídeos para o seu canal sempre no mesmo dia e ao mesmo tempo.

Dessa forma, um usuário que acompanha sua atividade saberá perfeitamente quando terá um novo vídeo para consumir. Aproveite o espaço de informações ou a imagem da capa para informá-lo.

Gere miniaturas interessantes

Para aumentar a visualização de seus vídeos do YT, crie miniaturas interessantes para melhorar o SEO no YouTube. Ela deve gerar um estilo visual, por exemplo, usando a mesma tipografia e fonte, cores semelhantes e imagens de pessoas.

Dependendo do estilo que você deseja dar ao seu canal, você pode usar imagens que brincam com humor. O mais importante é gerar interesse e que elas sejam tão impressionantes que entrem pelos olhos.

Incentive a interação e a conversa

Certifique-se de que seu canal seja um espaço para conversa e diálogo com seus seguidores. Você pode seguir estas dicas para melhorar o SEO do seu YouTube:

Incentive o diálogo perguntando aos seus seguidores, faça eles deixarem comentários, sugestões ou consultas. Diga isso ao longo do vídeo, indique nos comentários… Não tenha medo de ser insistente, já que a mensagem de vídeo é mais volátil do que a escrita.

Responda a todos os comentários que eles fazem a você e faça perguntas para criar um ambiente de diálogo.

Publique comentários no topo. Se você quiser deixar uma mensagem que permaneça, olhe para o topo. O YouTube valoriza positivamente esses vídeos com comentários, portanto, se você der o primeiro passo, estará incentivando outras pessoas a escrever para você.

Personalize a URL do seu canal

Ao criar sua conta do YouTube, você poderá personalizar a URL do seu canal com o nome da sua marca. Se o seu nome não for conhecido o suficiente, use uma palavra-chave que o identifique.

Você pode personalizá-lo em Gerenciar sua Conta do Google > Informações Básicas > Nome.

Faça listas de reprodução para classificar seus vídeos

Se você tiver dezenas de vídeos publicados, crie listas de reprodução com base no conteúdo, como se fossem categorias do seu site ou blog. Além de facilitar a navegação do seu usuário, você também aumentará a duração média da sessão, e o YouTube gosta muito disso.

Escolha um vídeo de destaque

Destaque o vídeo no qual você explica quem você é no topo. Você também pode escolher um vídeo que tenha muito tráfego (inconscientemente, geralmente olhamos para vídeos com mais visualizações do que com menos).

Este vídeo em destaque gerará mais visitas de forma orgânica e mais tempo de reprodução.

Conclusão

Gostou de saber mais sobre como divulgar meus vídeos do YouTube? Então não deixe de acompanhar os demais artigos do blog, tenho muitas outras novidades para você!