Vale a pena gastar dinheiro com produtos para o rosto antes dos 30 anos?

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de março de 2022.

A rotina de cuidados com a pele que você usou aos 20 anos não é a mesma coisa que você precisa aos 30, 40 ou 50 anos. Não apenas sua pele está mudando constantemente (tanto por dentro quanto por fora), mas também a quantidade de tempo e dinheiro que você está disposto a gastar em seu rosto está sempre em fluxo.

Cuidados com a pele de graça

Isso mesmo, você não pode pagar absolutamente nada e ainda assim ter uma pele mais bonita. Para começar, fique longe do sol. É a causa controlável número um do envelhecimento da pele. Então use esse chapéu. Mas não se preocupe em beber litros de água esperando que a hidratação aumente a sua pele. Na verdade, há poucas evidências de que funciona.

Rotina de cuidados com a pele listada do custo mais alto para o mais baixo:

Soro/Tratamentos – Esta é a categoria número 1, independentemente da sua faixa etária. Esses produtos contêm regularmente ingredientes inovadores e de alto desempenho que geralmente não são baratos. Estes são os produtos que considero mais caros para mim, mas os que obtenho os melhores resultados na minha rotina de cuidados com a pele. Isso pode ser qualquer coisa de retinol (35+) ou retinol baixo se você estiver entre 20 e 35 anos. péptidos anti-envelhecimento e potenciadores de hidratação. Esta categoria inclui basicamente qualquer coisa líquida que é aplicada na pele antes do seu hidratante. Cremes noturnos dedicados – Você deve ter visto que ocasionalmente uso um creme diurno para a noite, mas um creme noturno é algo que vale 100% o investimento. Esta é a proteção perfeita para a sua pele contra danos, ajuda no reparo noturno da pele e retém a umidade. Portanto, se você deseja ajuda antienvelhecimento agora ou apenas deseja evitar danos, vale a pena o investimento. Ácidos esfoliantes – Este é o passo do toner. A tonificação é importante para ajudar a equilibrar o pH da pele, estabilizando a camada mais externa da derme. Os ácidos também ajudam a esfoliar a pele e remover as células mortas da pele e estimular a produção de colágeno . Este passo talvez seja o nº 3 e os óleos nº 4 se você tiver mais de 35 anos. Hidratantes (normal/dia) – Pense nestes hidratantes como um casaco e os séruns e óleos são a roupa. Você quer um bom casaco para protegê-lo do frio, mas as roupas por baixo são a principal atração. hidratante é o mesmo é uma barreira para proteger a pele durante o dia os óleos e séruns faciais estão fazendo o trabalho duro. Acho que você não precisa gastar muito com isso. Cremes para os olhos – Os cremes para os olhos são bons para proteger a pele muito fina dos olhos, não apenas empilhe seu hidratante habitual nesta área. no entanto, se o orçamento for um problema, economize seus centavos e use seu bom sérum (mencionado 1º) na área dos olhos. Máscaras faciais – Máscaras caras, mas principalmente como elas estavam em um conjunto ou um presente com a compra, no entanto, estas são predominantemente ácido hialurônico e não são muito caras, então não gaste todo seu dinheiro com elas. Sprays – Estes tornaram-se cada vez mais populares e ainda estou para comprar um. honestamente, eles são principalmente água e não são caros. Eles são, no entanto, refrescantes, hidratantes e refrescantes, o que é ótimo no verão.

