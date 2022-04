Confira 5 dicas que vão te ajudar a sair das dívidas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de abril de 2022.

Ter um planejamento financeiro é essencial para tomar o controle das suas finanças, sair do vermelho e fazer seu dinheiro render. Veja 5 dicas essenciais para isso!

Que um planejamento financeiro é importante, todos nós sabemos. Contudo, nem sempre é possível colocá-lo em prática junto ao controle financeiro. Pensando nisso, hoje trouxemos 5 dicas essenciais para sair do vermelho e se livrar das dívidas.

As dívidas, caso não tenham um rápido controle e atenção, podem virar uma verdadeira bola de neve. Afinal, elas se acumulam, geram mais e mais juros e tendem a impedir o seu acesso de crédito no mercado.

Por isso, elas atingem inúmeras frentes, causando prejuízos específicos. E tudo isso pode fazer com que pareça cada vez mais difícil sair dessa situação. Não deixe, então, de conferir nossas dicas e recupere o controle das suas finanças.

Endividamento: O que é?

O endividamento se refere à contração de dívidas. Nesse caso, ele pode se referir a todas as parcelas que você paga mensalmente. Por exemplo, as parcelas de um eletrodoméstico, de uma viagem futura e, também, de financiamentos.

Portanto, o endividamento nada mais é do que a existência de dívidas que ainda estão pendentes de pagamento. Em um primeiro momento ele é natural. Afinal, com crédito, parcelamento e condições especiais é que se torna possível alcançar produtos e serviços, bem como sonhos.

O problema, contudo, é quando a soma das dívidas supera o seu orçamento. Isto é, quando as parcelas custam mais do que a renda que você tem mensalmente. Ou, então, quando elas exaurem essa renda de uma vez, com pouca ou nenhuma sobra para outras necessidades.

Note que aqui estamos diante de um cenário bastante negativo e preocupante. Afinal, como manter suas necessidades do dia a dia quando suas dívidas já abocanham toda a sua renda? Apesar de parecer um beco sem saída, saiba que existem possibilidades.

Elas se somam dentro de um planejamento financeiro que, com cuidados específicos, pode garantir o retorno do seu controle sobre suas finanças. Continue lendo e confira dicas especiais para controlar suas dívidas e cuidar melhor do seu dinheiro.

O que fazer quando se está endividado?

Existem diversas soluções que auxiliam a lidar com dívidas e retomar o controle financeiro. Abaixo, listamos as principais dicas de como colocá-las em prática. Dessa forma, confira e as adote para livrar-se das dívidas e ter controle sobre elas.

Saiba o valor total das suas dívidas

Em primeiro lugar, ter um planejamento financeiro para se livrar das dívidas e controlá-las. Isso somente é possível quando você sabe qual é o valor delas. Portanto, primeiramente é essencial que você analise as dívidas que contraiu.

Para isso, analise a fatura de cartão de crédito e anote todas as parcelas, seus valores e datas de término de quitação. Igualmente, pense em financiamentos ou empréstimos que estão sendo pagos, bem como parcelas variáveis.

Corte os gastos desnecessários

Além de conhecer suas dívidas, você deve pensar quais são os seus gastos necessários e desnecessários e cortar os últimos. Nesse sentido, considere, por exemplo, a assinatura de mais de um serviço de mesma natureza.

Porém, não caia na tentação de cortar todos os gastos sem analisar sua importância. Alguns gastos são necessários para manter sua segurança financeira, como o caso de um plano de saúde ou de um seguro para veículo.

Igualmente, busque mudar alguns hábitos de compras. Nem sempre o produto mais caro será o melhor e é possível encontrar substitutos mais em conta. Tudo isso é importante. Por mais que pareça que pouca diferença faz em cada substituição ou corte, a soma desses valores, ao final, pode surpreender!

Defina metas de quitação

Continuando com as nossas dicas de como obter controle financeiro para se livrar das dívidas, temos a necessidade de definir metas de quitação. Isto é, prazos de até quando você irá terminar de pagar cada uma das suas dívidas.

Nesse sentido, lembre-se de fazer metas com os pés no chão. Elas devem considerar sua renda e situação financeira e seguir um planejamento financeiro. Mesmo que aos poucos, você pode quitá-las e saber quando irá se livrar delas.

Procure os melhores acordos

A quarta dica para lidar com o endividamento e garantir sua saúde financeira é procurar acordos para suas dívidas.

Saiba que ao invés de atrasar parcelas – quando há imposição de taxas de juros, bem como perigo de negativação do CPF – é muito melhor ser sincero com o credor e buscar formas de negociar, como através de plataformas de negociação de dívidas online, por exemplo.

Além disso, não basta buscar negociação com o credor, em si. Muitas vezes vale a pena transferir a dívida para outro banco ou, então, obter um empréstimo com melhores taxas de juros que abarque todas as dívidas e as concentre em uma só parcela mensal.

Nesse sentido, não deixe de fazer pesquisas sérias e comprometidas. Igualmente, use um comparador de taxas de juros caso a contratação de crédito e unificação das dívidas pareça uma solução viável para a sua vida.

Busque uma renda extra

Por fim, nossa quinta e última dica para desenvolver um planejamento financeiro que lhe ajude a controlar finanças é buscar uma renda extra. Afinal, se as suas dívidas superam ou anulam sua renda, buscar como aumentar esta é a uma ótima solução, certo?

Hoje existem diversas formas de obter renda extra. Por exemplo, você pode prestar serviços pontuais e encontrá-los disponíveis em plataformas freelancer, como 99Freelas. Da mesma forma, pode criar um site que hospede publicidades, abrir um e-commerce (com compra de produtos somente sob a demanda) e outros.

Seja como for, hoje a internet dá várias oportunidades de aplicar suas habilidades e conhecimentos de formas diversas. Por isso, não deixe de considerar essa possibilidade de aumentar sua renda.

Disciplina e organização

Por fim, para que o seu planejamento financeiro dê certo e suas dívidas sejam controladas, é indispensável que se tenha disciplina e organização. O controle financeiro nem sempre é fácil, por isso você deve ser firme e fiel ao plano.

Dessa forma, prepare-se para resistir às tentações de gastos que são muito comuns. Contudo, lembre-se sempre que ao final isso lhe permitirá quitar dívidas, controlar de melhor forma suas finanças e lhe dar poder de compra no futuro.

Portanto, siga as dicas acima para que o seu controle financeiro e de endividamento se faça possível. Ainda, certifique-se de seguir seus planos de contenção de forma que a organização financeira seja novamente possível.