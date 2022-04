Health tech de saúde mental lança plataforma em evento

Compartilhe Facebook

São Paulo, SP 5/4/2022 – Ao vermos os resultados do Programa + Saúde Mental, tivemos a certeza que esse é o modelo que nos traz mais satisfação e senso de contribuição para a comunidade

Interttie conecta psicoterapeutas e pacientes, oferece consultas sociais e tratamentos gratuitos, criando plataforma que une tecnologia e visão social. Em evento, dias 6 e 7, startup busca investimentos para escalar, e apresenta solução aos participantes do Bossa Summit

Nesta semana, nos dias 6 e 7, a Health Tech Interttie participará como expositora no maior evento do setor de startups, o Bossa Summit, que reúne startups, investidores e todo o ecossistema de inovação e receberá três mil participantes. A participação da startup no evento visa à busca de investimento para a ampliação de sua atuação, e assim, possibilitar que mais pessoas tenham acesso a atendimentos de saúde mental. Além disso, a Interttie mostrará sua plataforma e oferecerá suas soluções a todos os participantes.

Com o objetivo de promover impacto socioambiental por meio da saúde mental, em 2021 foi criada a Interttie, plataforma Health Tech que conecta psicólogos e terapeutas integrativos a pacientes, oferecendo consultas com valores mais acessíveis e atendimentos gratuitos por meio do Projeto + Saúde Mental, aplicado em parceria com o Instituto Baccarelli, localizado em Heliópolis, São Paulo.

Em outubro passado, no lançamento do Atlas da Saúde Mental, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) destacou a necessidade de investimento em prol da saúde mental: “Devemos prestar atenção e agir de acordo com este chamado para despertar e acelerar drasticamente a ampliação do investimento em saúde mental, porque não há saúde sem saúde mental”, afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus. A plataforma desenvolvida pela Interttie atua neste nicho da saúde, promovendo um olhor amplo a estas questões.

Dentro destas necessidades apontadas pela OMS, a uniu entre a tecnologia e o atendimento de uma demanda social é a proposta de valor que será apresentada pela startup: por meio da plataforma, psicólogos e terapeutas integrativos oferecem atendimentos a um valor acessível e parte do valor arrecadado é destinada aos atendimentos gratuitos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Projeto é transformado em modelo de negócio

A participação em um edital do Grupo RD (Droga Raia/Drogasil) e do Fundo Todo Cuidado Conta, inspirou e validou um modelo de negócios, com a criação do Projeto + Saúde Mental, no qual jovens e familiares assistidos pelo Instituto Baccarelli, receberam tratamento psicológico gratuito, semanal por três meses (12 atendimentos), por meio de atendimento online ou presencial na Instituição. Os terapeutas receberam valor social para os atendimentos.

“Ao vermos os resultados do Programa + Saúde Mental, tivemos a certeza que esse é o modelo que nos traz mais satisfação e senso de contribuição para a comunidade, então o aplicamos ao negócio como um todo!”, explica Patrícia Akinaga da Silva, CEO da Interttie.

O acompanhamento dos resultados obtidos com o Projeto + Saúde Mental validou o modelo criado e o atendimento aos stakeholders da plataforma. A começar pelos atendidos. Segundo jovem de 29 anos (os nomes foram resguardados), a busca por equilíbrio emocional foi atendida pelo projeto: “Os atendimentos têm me ajudado a compreender melhor meus pensamentos e a me equilibrar com as emoções. Está sendo ótimo, parabéns para a profissional”.

Em outro caso, uma mulher de 32 anos relatou seu quadro de ansiedade e o tratamento relaizado com profissional da platadorma Interttie “Devido à ansiedade e à vontade de me entender melhor, quis participar do projeto, pois antes não conseguia devido à demora do sus. A psicóloga está sendo maravilhosa, me ajudando a me entender muito bem e, desde que comecei as sessões, não tive mais crise de ansiedade, tipo insônia, por exemplo”.

Entre os terapeutas também há relatos de aprovação do uso da plataforma: “Para mim é extremamente gratificante trabalhar para uma plataforma comprometida com a promoção da saúde mental e que respeita a experiência singular de cada paciente, pois sinto que estou cumprindo com os propósitos éticos e teóricos da minha profissão!”, Larissa Lopes Pinto, psicóloga que atende na Plataforma Interttie.

