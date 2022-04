ABCD amplia parcerias estratégicas no 1º trimestre

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de abril de 2022.

Com objetivo de potencializar a atuação em prol de um setor de crédito mais moderno, eficiente e democrático, a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) segue ampliando parcerias comerciais para oferecer benefícios exclusivos às suas associadas e, assim, fortalecer as empresas do segmento. Nos primeiros três meses deste ano, Belvo, CertDox – que já era mantenedora da associação – HAVIK, Innovative Assessments e JuicyScore passaram a fazer parte do time de parceiros da ABCD.

Os acordos incluem condições especiais para a contratação de soluções que trazem mais inteligência, agilidade e segurança às operações de crédito digital. “O segmento de fintechs de crédito tem ampliado rapidamente a sua presença e atuação no país, em um movimento que resulta em produtos e serviços inovadores, capazes de atender aos mais variados perfis de clientes. Desta forma, nosso papel é apoiar nossas associadas, potencializando o mercado como um todo”, afirma Claudia Amira, diretora executiva da ABCD.

Os principais serviços oferecidos pelos novos parceiros incluem:

Belvo: plataforma de Open Finance que facilita o acesso aos dados financeiros. Por meio da integração com a Belvo, as empresas podem estabelecer uma conexão rápida e segura com os principais bancos e instituições financeiras e resgatar dados históricos e atualizados, já enriquecidos e prontos para serem usados na construção de melhores experiências financeiras para os usuários.

CertDox: plataforma flexível de integração digital para o ciclo operacional de crédito digital. Oferece soluções de automação dos processos de registro eletrônico de contratos e suas garantias em cartórios e IMFs, protesto digital e assinatura eletrônica, entre outras, por meio de serviços digitais com redução dos custos e prazos de liberação das operações.

HAVIK: Especializada em seleção de executivos, desde o mapeamento e realização de assessment até o momento da contratação e condução de onboarding. Seu método exclusivo de Executive Search tem apoiado empresas de todos os portes e segmentos de mercado na escolha de suas lideranças. A Havik faz parte de um seleto grupo de empresas associadas à AESC e representa a Cornerstone Internacional no Brasil.

Innovative Assessments: fintech internacional que usa psicometria avançada para avaliar a credibilidade do devedor por meio de uma camada adicional de dados positivos que exploram a disposição de pagar, ajudando os credores a aprovarem mais empréstimos entre os desbancarizados e a considerar candidatos preliminarmente rejeitados.

JuicyScore: empresa global de soluções antifraude e gestão de risco digital, presente em mais de 26 países. Centrada em dispositivos para redução de riscos em produtos financeiros, sem uso de identificador ou dados pessoais. Fornece pontuação Score antifraude, Device ID robusto e um vetor de 200+ variáveis preditivas para uso em modelos internos de risco de crédito e fraude. Integração via API, unificada para canais web e mobile.

Em fevereiro, o Serpro, braço de tecnologia da informação do governo federal, também passou a fazer parte do quadro de parceiros da ABCD, oferecendo às fintechs associadas condições especiais para uso de soluções voltadas à validação cadastral. Detalhes sobre todos os parceiros da ABCD estão disponíveis em https://creditodigital.org.br/